Enerjisa'dan 6,5 milyon dolarlık GES yatırımı

ANKARA (AA) - Enerjisa Üretim'in Karabük’te yaklaşık 6,5 milyon dolarlık yatırımla 7 megavatlık güneş enerjisi santralini (GES) devreye aldığı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 3 bin 600 megavat kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük özel sektör elektrik üretim portföyüne sahip olan Enerjisa, güneş enerjisi yatırımlarını sürdürüyor.
Karabük’te devreye alınan 7 megavatlık GES ile yılda toplam 11,4 gigavatsaat elektrik üretilerek 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.
Karabük'teki GES ile şirket, toplam güneş enerjisi kurulu gücünü 9 megavata çıkartmış oldu.