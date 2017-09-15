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Enerjisa'dan 6,5 milyon dolarlık GES yatırımı

- Enerjisa Üretim, Karabük’te 7 megavatlık GES'i devreye aldı

Enerjisa'dan 6,5 milyon dolarlık GES yatırımı

- Enerjisa Üretim, Karabük’te 7 megavatlık GES'i devreye aldı

15 Eylül 2017 Cuma 12:37
Enerjisa'dan 6,5 milyon dolarlık GES yatırımı

ANKARA (AA) - Enerjisa Üretim'in Karabük’te yaklaşık 6,5 milyon dolarlık yatırımla 7 megavatlık güneş enerjisi santralini (GES) devreye aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 3 bin 600 megavat kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük özel sektör elektrik üretim portföyüne sahip olan Enerjisa, güneş enerjisi yatırımlarını sürdürüyor.

Enerjisa Üretim, Bandırma’daki ilk GES yatırımından sonra Karabük'te gerçekleştirilen ikinci GES inşaatını 3 ayda tamamladı.

Karabük’te devreye alınan 7 megavatlık GES ile yılda toplam 11,4 gigavatsaat elektrik üretilerek 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Karabük'teki GES ile şirket, toplam güneş enerjisi kurulu gücünü 9 megavata çıkartmış oldu.

Anahtar Kelimeler:
Enerjisa ÜretimGESGüneş Enerjisi Santrali
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