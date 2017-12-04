Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104271
ALTIN
160.604
DOLAR
3.9219
STERLİN
5.2669
EURO
4.6464
Gençlerbirliği Kulübünden Özat'a destek
Gençlerbirliği Kulübünden Özat'a destek
Bursaspor 3 puanı 3 golle aldı
Bursaspor 3 puanı 3 golle...
Gençlerbirliği farklı kazandı
Gençlerbirliği farklı kazandı
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Beşiktaş sahasında taraftarlarını gole doyurdu
Beşiktaş sahasında taraftarlarını gole doyurdu

Enerjisa'nın enerji verimliliği projesine ödül

- Enerjisa'nın "Dünyanın Enerjisini Ben Koruyorum!" isimli sosyal sorumluluk projesi, sorumlu tüketim ve üretim kategorisinde ödül aldı

Enerjisa'nın enerji verimliliği projesine ödül

- Enerjisa'nın "Dünyanın Enerjisini Ben Koruyorum!" isimli sosyal sorumluluk projesi, sorumlu tüketim ve üretim kategorisinde ödül aldı

04 Aralık 2017 Pazartesi 12:22
Enerjisa'nın enerji verimliliği projesine ödül

İSTANBUL (AA) - Enerjisa'nın, enerji verimliliği alanında yürüttüğü "Dünyanın Enerjisini Ben Koruyorum!" sosyal sorumluluk projesi, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin (TKSSD) düzenlediği "Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri"nde sorumlu tüketim ve üretim kategorisinde ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa, söz konusu projeyle enerji verimliliği alanında toplumda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Yedi yıldır sürdürülen proje, TKSSD'nin düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri kapsamında sorumlu tüketim ve üretim kategorisinde ödüle layık görüldü.

Proje kapsamında Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ bölgelerindeki 14 ilde 7-10 yaşındaki çocuklar için enerji verimliliği eğitimleri düzenlendi. Böylece 250 binden fazla öğrenci bu eğitimlerden faydalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, projenin Stevie Uluslararası Ödülleri'nde de ödüle layık görüldüğünü belirterek, "İnsan için çalışıp yatırımlarımıza devam ederken, geleceğe katkı sağlayacağına inandığımız sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Bu yüzden Türkiye'de en önemli konulardan biri olan enerji verimliliği hakkında kamuoyunda ve özellikle ilkokul öğrencilerinde bilinçlendirme çalışmalarımıza ağırlık verdik. Birleşmiş Milletlerin uluslararası standartlarda değerlendirdiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ndeki sorumlu tüketim ve üretim kategorisinde ödül almak bizler için çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Dünyanın Enerjisini Ben KoruyorumEnerjisa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Finans'tan 70 milyon liralık kira sertifikası ihracı
Türkiye Finans'tan 70 milyon liralık kira sertifikası ihracı
Toptancılar için n11pro devri başlıyor
Toptancılar için n11pro devri başlıyor
"Online alışveriş yüzde 44 arttı"
Garanti'den KOBİ'lere kredi fırsatı
Garanti'den KOBİ'lere kredi fırsatı
Türk Telekom, Bank of America NA ile kredi anlaşması imzaladı
Türk Telekom, Bank of America NA ile kredi anlaşması imzaladı
Design Turkey 2017'den Vestel'e ödül
Design Turkey 2017'den Vestel'e ödül
Otokar, Expodefensa 2017'ye katıldı
Otokar, Expodefensa 2017'ye katıldı
Allianz'ın
Allianz'ın "Sağlık Destek Programı"na ödül

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim