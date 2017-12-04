Enerjisa'nın enerji verimliliği projesine ödül

İSTANBUL (AA) - Enerjisa'nın, enerji verimliliği alanında yürüttüğü "Dünyanın Enerjisini Ben Koruyorum!" sosyal sorumluluk projesi, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin (TKSSD) düzenlediği "Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri"nde sorumlu tüketim ve üretim kategorisinde ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa, söz konusu projeyle enerji verimliliği alanında toplumda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Yedi yıldır sürdürülen proje, TKSSD'nin düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri kapsamında sorumlu tüketim ve üretim kategorisinde ödüle layık görüldü.

Proje kapsamında Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ bölgelerindeki 14 ilde 7-10 yaşındaki çocuklar için enerji verimliliği eğitimleri düzenlendi. Böylece 250 binden fazla öğrenci bu eğitimlerden faydalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, projenin Stevie Uluslararası Ödülleri'nde de ödüle layık görüldüğünü belirterek, "İnsan için çalışıp yatırımlarımıza devam ederken, geleceğe katkı sağlayacağına inandığımız sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Bu yüzden Türkiye'de en önemli konulardan biri olan enerji verimliliği hakkında kamuoyunda ve özellikle ilkokul öğrencilerinde bilinçlendirme çalışmalarımıza ağırlık verdik. Birleşmiş Milletlerin uluslararası standartlarda değerlendirdiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ndeki sorumlu tüketim ve üretim kategorisinde ödül almak bizler için çok gurur verici." ifadelerini kullandı.