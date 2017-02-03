Ekonomi:
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03 Şubat 2017 Cuma 09:20

Enflasyon rakamları açıklandı

Açıklanan rakamlara göre enflasyon bir önceki aya göre 2.46 arttı.Yıllık enflasyon yüzde 9,22 oldu.

Enflasyon rakamları açıklandı
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Enflasyon rakamları açıklandı
   Açıklanan rakamlara göre enflasyon bir önceki aya göre 2.46 arttı.Yıllık enflasyon yüzde 9,22 oldu.
   2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sağlık %4,66,çeşitli mal ve hizmetler %4,25,ulaştırmada %3,24 ve eğlence ve kültürde %2,39 artış oldu.Sadece giyim ve ayakkabı grubunda %6,99 düşüş gerçekleşti.
   Yıllık en fazla artış %22,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %15,61, çeşitli mal ve hizmetler %12,74, sağlık %12,13, eğitim %9,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

 
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