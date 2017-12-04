Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105215
ALTIN
159.003
DOLAR
3.8813
STERLİN
5.2287
EURO
4.6011
Vodafone Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazandı
Vodafone Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazandı
Medipol Başakşehir-Braga maçına İskoç hakem
Medipol Başakşehir-Braga maçına İskoç hakem
Gençlerbirliği'ne umut ışığı
Gençlerbirliği'ne umut ışığı
'THY Avrupa Ligi'nde olmamanın hayal kırıklığını yaşıyorum'
'THY Avrupa Ligi'nde olmamanın hayal...
Fenerbahçe yükselişe geçti
Fenerbahçe yükselişe geçti

'Enflasyonda gelecek aylarda aşağı yönlü hareket başlayabilir'

Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 1,49 yıllık bazda ise yüzde 12,98 artarak beklentileri aşarken, analistler baz etkisiyle kısa vadede düşüş hareketinin aralık ayı ile birlikte başlayabileceğini kaydetti.

'Enflasyonda gelecek aylarda aşağı yönlü hareket başlayabilir'

Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 1,49 yıllık bazda ise yüzde 12,98 artarak beklentileri aşarken, analistler baz etkisiyle kısa vadede düşüş hareketinin aralık ayı ile birlikte başlayabileceğini kaydetti.

04 Aralık 2017 Pazartesi 16:43
'Enflasyonda gelecek aylarda aşağı yönlü hareket başlayabilir'

İSTANBUL (AA) - Enflasyon kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,98 artarak ekonomistlerin beklentilerini aşarken, analistler, aralık ayında baz etkisi nedeniyle düşüş beklentilerinin devam ettiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 1,49 yıllık bazda ise yüzde 12,98 artarak sırasıyla yüzde 1,08 ve yüzde 12,53 olan beklentileri aştı.

Analistler, baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyonun aralıkta yüksek ihtimalle gerileyeceğini, ancak Merkez Bankasının yüzde 9,8, Orta Vadeli Program'da (OVP) ise yüzde 9,5 olan yıl sonu enflasyon öngörüsünün üzerinde kalacağının neredeyse kesinleştiğini kaydetti.

Halk Yatırım Araştıma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, yıllık TÜFE'nin yüzde 12,98’e çıkarak, 2003 bazlı endeksin en yüksek seviyesini gördüğünü belirterek, lehte baz etkisi nedeniyle, enflasyonun kısa vadede zirveyi görmüş olabileceğini ve gelecek aylarda aşağı yönlü hareketine başlayabileceğini kaydetti.

"Mevcut fiyatlama, PPK toplantısında GLP faizinin en az 75-100 baz puan artırılacağı yönünde"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, gelecek dönem seyri açısından gıda fiyatlarının belirsizliği ve oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamalarının enflasyon üzerindeki risklerin yönünü belirleyeceğini kaydetti. Bürümcekçi, kasım ayı ortalamasında kur sepeti bazında Türk lirasının yüzde 5,8 civarı değer kaybetmesi ve bir yıllık dönemde değer kaybının yüzde 24 düzeyinde seyretmesinin kurlardan fiyatlara geçiş riskinin yüksek kalmaya devam ettiği anlamına geldiğini söyledi.

Bürümcekçi, manşet enflasyonda baz etkisinin aralık ayından itibaren nisan sonuna kadar olan dönemde lehte olacağına dikkati çekerek, deperlendirmesine şöyle devam etti:

"Merkez Bankası’nın 14 Aralık Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artırımı masada olacaktır. Mevcut fiyatlama PPK toplantısında GLP faizinin en az 75-100 baz puan artırılacağı yönünde görünürken, politika faizinin yüzde 8’den daha yüksek bir seviyeye çıkarak eşlik etmesinin verilen mesajı güçlendireceğini düşünüyorum. Ancak, kurlar ve faizlerdeki baskı devam ederse mevcut imkanların tamamı kullanılmış olduğundan Bankanın PPK toplantısını beklemesine imkan vermeyebilir, bu durumda olağanüstü bir toplantı ile de faiz artışına gidilebilir."

"Yılı yüzde 12 civarında bir enflasyon ile kapatacağız gibi görünüyor"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ise "OVP'deki enflasyon hedefi olan yüzde 9,5 seviyesinin oldukça üzerinde yüzde 12 civarında bir enflasyon ile kapatacağız gibi görünüyor. Enflasyonda mevsimlik etkilerin bir süredir etkili olduğunu dikkate alırsak, gelecek yılın ilk çeyreğinde baz etkisinin de yardımıyla enflasyonda düşüş görebiliriz. Elbette burada kur seviyesi de önemli olacak. Kurda yeni bir yükseliş olursa, enflasyona ilave baskı yapabilir. TCMB'nin bu verinin ardından sıkı duruşu devam ettireceğini ve kurda oynaklığın giderilmesi konusunda daha hassas davranacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
EkonomiEnflasyonKasım Ayı TÜFEPiyasalarTCMB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gersan Elektrik'ten Tesla ile yeni iş ilişkisi açıklaması
Gersan Elektrik'ten Tesla ile yeni iş ilişkisi açıklaması
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
TEB Denizli Pratik Şube açıldı
TEB Denizli Pratik Şube açıldı
Savunma sanayisinde 'güdüm' başarısı
Savunma sanayisinde 'güdüm' başarısı
Yer fıstığının kabuğu da değerlendiriliyor
Yer fıstığının kabuğu da değerlendiriliyor
GAP seracılıkta da umut veriyor
GAP seracılıkta da umut veriyor
Finike'de portakal mesaisi
Finike'de portakal mesaisi
Yılbaşı için tatil planları başladı
Yılbaşı için tatil planları başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim