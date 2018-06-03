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Enflasyonla mücadeleye 'Maliye' desteği

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Enflasyonla mücadele için bütçede gerekli sıkılaşmayı yapacağız." dedi.

Enflasyonla mücadeleye 'Maliye' desteği

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Enflasyonla mücadele için bütçede gerekli sıkılaşmayı yapacağız." dedi.

03 Haziran 2018 Pazar 11:25
Enflasyonla mücadeleye 'Maliye' desteği

ANKARA (AA) - Deniz Çiçek Palabıyık - Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maliye politikasının enflasyonla mücadeleye farklı kanallardan destek vereceğini söyledi.

Bu kapsamda kamu maliyesindeki sıkılığın devam edeceğine ve hedeflenen bütçe açığının tutturulacağına işaret eden Ağbal, çift haneli seviyelerde bulunan enflasyonun en kısa sürede tekrar tek haneli seviyelere çekilmesi gerektiğini bildirdi.

Ağbal, Merkez Bankasının da sıkı para politikasına devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Geçen yıl kamu maliyesinde bir miktar genişlemeye gittik. Enflasyon gelişmeleri karşısında bunu geri almamız lazım yani bütçe açığının milli gelire oranını tekrar sürdürülebilir seviyelere çekmemiz gerekiyor. Bütçede yapacağımız her iyileşme hem enflasyonu hem de cari açığı aşağı çekecek." diye konuştu.

Kalıcı vergi indirimi taleplerinin maliye politikasında oluşturacağı olumsuz etkilerin gözardı edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Ağbal, "Zaman zaman yaptığımız düzenlemeleri yetersiz bulan, bunların daha fazla yapılmasını isteyenler olabiliyor ancak her işin bir ölçüsü, hesabı, kitabı var. Bunları yapınca bir yerden vazgeçilen gelir kaynağını bir başka yerden telafi etmezseniz o da açığın artmasına neden oluyor." ifadesini kullandı.

"Gereken sıkılaşmayı yapmamız lazım"

Bütçedeki genişlemeyi kısa vadede eski seviyelere getirecek bir politika çerçevesinin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Ağbal, şöyle devam etti:

"Önümüzde yeni Orta Vadeli Program (OVP) çalışmaları var. Orada gerçekten bir mali konsolidasyon yapılarak bütçede enflasyonla mücadele için gerekli sıkılaşmayı yapacağız. Özellikle yatırım, üretim istihdam ve ihracat üzerindeki vergileri mali imkanlarımız ölçüsünde azaltacağız. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele edeceğiz. Yeni kurmakta olduğumuz Risk Analiz Merkezi, bu konuda atılmış en somut adım. Burası, sektörel bazda risk analizleri yapacak, bu analizlerle mükelleflere uyarıcı bilgilendirmelerde bulunacak. Böylece, tüm vergiler bakımından kayıtlılığı takip altına alacağız."

"Topluma ilave yük gelmeyecek"

Aldıkları son gider artırıcı tedbirleri topluma ilave yük getirmeden, vergi artışı yapmadan, uygun araçlarla telafi edeceklerini belirten Ağbal, "Kalıcı gelir artışları ya da diğer kalemlerdeki gider azalışlarıyla bunu telafi etmemiz lazım. Kamu harcamalarını tekrar gözden geçirip, daha rasyonel, ekonomiye yansıması daha önemli olan kalemlerde, gider kalemleri içinde ayarlamalar yapmak lazım." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
BütçeEkonomiEnflasyonIstisnalarMaliye Bakanı Naci AğbalMerkez Bankası
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