Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104994
ALTIN
147.028
DOLAR
3.4836
STERLİN
4.7092
EURO
4.1808
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Kayserispor tur atladı
Kayserispor tur atladı
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık sözleşme
Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık...

EPDK'dan 11 akaryakıt şirketine 4,5 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, 11 akaryakıt şirketine toplam 4 milyon 526 bin 451 lira ceza verildi.

EPDK'dan 11 akaryakıt şirketine 4,5 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, 11 akaryakıt şirketine toplam 4 milyon 526 bin 451 lira ceza verildi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:14
EPDK'dan 11 akaryakıt şirketine 4,5 milyon lira ceza

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmaması, lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunulması, kaçak akaryakıt satmak amacıyla lisansına esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı tank, düzenek veya ekipman bulundurulması, istasyonda sorumlu müdür çalıştırılmaması, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal edilmesi ve dağıtıcısı haricinde menşei belli olmayan akaryakıt ikmal edilmesi, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, lisanssız akaryakıt satışı yapılması ve sigorta yaptırmak yükümlülüğünün yerine getirilmemesi gibi sebeplerle 11 akaryakıt şirketine, 200 lira ile 1 milyon 26 bin 994 lira arasında değişen miktarlarda toplam 4 milyon 526 bin 451 lira para cezası uygulandı.

EPDK ayrıca 8 şirketten benzer nedenlerden dolayı yazılı savunmalarını istedi.

Muhabir: Ebru Şengül

Anahtar Kelimeler:
CezaEkonomiEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)Resmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel piyasalar Fed kararını bekliyor
Küresel piyasalar Fed kararını bekliyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar/TL güne düşüşle başladı
Dolar/TL güne düşüşle başladı
Renault Trucks'tan İzmir'de yeni servis noktası
Renault Trucks'tan İzmir'de yeni servis noktası
VakıfBank'tan 525 milyon TL'lik sermaye benzeri tahvil ihracı
VakıfBank'tan 525 milyon TL'lik sermaye benzeri tahvil ihracı
İstanbul 7 milyon yabancıyı ağırladı
İstanbul 7 milyon yabancıyı ağırladı
Küresel Katılım Finans Zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek
Küresel Katılım Finans Zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek
MESA 2017’de 6 milyar liralık 8 projeye imza attı
MESA 2017’de 6 milyar liralık 8 projeye imza attı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim