EPDK'dan 11 akaryakıt şirketine 4,5 milyon lira ceza

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
EPDK ayrıca 8 şirketten benzer nedenlerden dolayı yazılı savunmalarını istedi.
Muhabir: Ebru Şengül
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, 11 akaryakıt şirketine toplam 4 milyon 526 bin 451 lira ceza verildi.
ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
EPDK ayrıca 8 şirketten benzer nedenlerden dolayı yazılı savunmalarını istedi.
Muhabir: Ebru Şengül