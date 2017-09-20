Esnaf sorunları Kırşehir'de masaya yatırılacak
ANKARA – Ahilik Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında Kırşehirde gerçekleşitirilecek olan Ahilik kutlamaları kapsamında ülke genelinde 81 ilden 82 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve 13 Mesleki Federasyonu Başkan ve yöneticileri Kırşehir’de toplanacak.
-“1 YILIN ÇALIŞMASI ANLATILACAK”
-“SORUNLARI MASAYA YATIRACAĞIZ”
Yapılan çalışmaları sinevzyon gösterisi ile Birlik ve Federasyon Başkan ve yöneticilerine aktaracak olan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Birlik ve Federasyon başkanlarımızın görüş ve önerelerini de bir bir alarak esnaf ve sanatkarlarlarımızın sahada yaşadığı sorunlara önümüzdeki dönemde çözümü bulmaya çalışacağız” dedi.