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Esnaf sorunları Kırşehir'de masaya yatırılacak

Kırşehirde gerçekleşitirilecek olan Ahilik kutlamaları kapsamında ülke genelinde 81 ilden 82 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve 13 Mesleki Federasyonu Başkan ve yöneticileri Kırşehir’de toplanacak.

Esnaf sorunları Kırşehir'de masaya yatırılacak

Kırşehirde gerçekleşitirilecek olan Ahilik kutlamaları kapsamında ülke genelinde 81 ilden 82 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve 13 Mesleki Federasyonu Başkan ve yöneticileri Kırşehir’de toplanacak.

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:25
Esnaf sorunları Kırşehir'de masaya yatırılacak

Esnaf sorunları Kırşehir'de masaya yatırılacak
 
ANKARA – Ahilik Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında Kırşehirde gerçekleşitirilecek olan Ahilik kutlamaları kapsamında ülke genelinde 81 ilden 82 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve 13 Mesleki Federasyonu Başkan ve yöneticileri Kırşehir’de toplanacak.
 
-“1 YILIN ÇALIŞMASI ANLATILACAK”
 

    22 Eylül 2017 Cuma günü Kırşehir’de gerçekleştirilecek olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanlar Kurulu Toplantısında Genel Başkan Bendevi Palandöken son 1 yıl içerisinde yapılan çalışmaları anlatarak sahada yaşanan sorunlar hakkında Birlik ve Federasyon başkanlarından bilgi alacak.
 
    -“SORUNLARI MASAYA YATIRACAĞIZ”
 
    Yapılan çalışmaları sinevzyon gösterisi ile Birlik ve Federasyon Başkan ve yöneticilerine aktaracak olan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Birlik ve Federasyon başkanlarımızın görüş ve önerelerini de bir bir alarak esnaf ve sanatkarlarlarımızın sahada yaşadığı sorunlara önümüzdeki dönemde çözümü bulmaya çalışacağız” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
TESK
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