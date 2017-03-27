Et fiyatlarında artış devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıla ilişkin "canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri" istatistiklerini yayımladı.Açıklanan rapora göre , kültür sığır fiyatı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24,8 artarak 5 bin 161 TL ve yerli sığır fiyatı yüzde 26,3 artarak 3 bin 126 TL'ye çıktı.Koyun ve keçi fiyatlarına bakıldığında, merinos koyun fiyatında yüzde 14,9, yerli koyun fiyatında yüzde 16,5 ve tiftik keçisi fiyatında yüzde 23,2 artış kaydedildi.Kümes hayvanlarından et tavuğu fiyatı yüzde 17,8 artarak 13,92 TL ve yumurta tavuğu fiyatı yüzde 17 artarak 15,45 TL olarak gerçekleşti.İnek sütü fiyatı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azalarak 1,15 TL, koyun sütü fiyatı ise yüzde 11,6 artarak 2,24 TL oldu.Kırmızı et fiyatlarına bakıldığında, sığır eti fiyatı yüzde 18,4 artarak 25,03 TL, koyun eti fiyatı yüzde 17 artarak 24,24 TL olarak gerçekleşti.Canlı hayvan değeri ise 2016 yılında 89,9 milyar TL oldu. Büyükbaş hayvanların değeri bir önceki yıla göre yüzde 27,2 artarak 62,7 milyar TL, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 12,3 artarak 22 milyar TL ve kümes hayvanlarının değeri yüzde 23,4 artarak 4,9 milyar TL'ye ulaştı.Öte yandan hayvansal ürün üretim değeri 2016 yılında yüzde 11,7 artarak 62,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Süt üretim değeri 24,3 milyar TL, bal üretim değeri 2,6 milyar TL, yumurta üretim değeri 5,6 milyar TL ve kırmızı et üretim değeri 29,2 milyar TL oldu.Hürriyet