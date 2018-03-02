Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı

ANKARA (AA) - Evlenen çift sayısı geçen yıl 569 bin 459, boşanan çift sayısı ise 128 bin 411 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,2 azaldı, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 1,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı önceki yıla göre yüzde 4,2 azalarak 569 bin 459'a geriledi. Kaba evlenme hızı binde 7,09 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde, boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artarak 128 bin 411'e yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 1,6 oldu.

En yüksek kaba evlenme hızı Kilis'te

En yüksek kaba evlenme hızı binde 9,6 ile Kilis'te görüldü. Bu ili binde 8,29 ile Adıyaman, binde 8,2 ile Şanlıurfa izledi. Kaba evlenme hızı en düşük binde 4,14 ile Gümüşhane'de oldu. Bu ili binde 5,26 ile Kastamonu, binde 5,39 ile Bayburt takip etti.

Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 27,7, kadınlar için 24,6 olarak kaydedildi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 3,1 oldu.

İlk evlenme yaş farkının ortalama en yüksek olduğu il 4,7 yaş ile Kars çıktı. Bu ili 4,4 yaş ile Ağrı, 4,3 yaş ile Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller 2,4 yaş ile Zonguldak, Karabük ve Tunceli olarak kayıtlara geçti. Bu illeri 2,5 yaş ile Kastamonu takip etti.

Yabancı gelinlerin sayısı 2017'de 20 bin 972 olarak kaydedilirken, toplam gelinlerin yüzde 3,7'sini yabancılar oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 19,4 ile Suriyeli gelinler ilk sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 13,3 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 12,4 ile Alman gelinler izledi.

Yabancı damatlarda ilk sıra Almanların

Yabancı damatların sayısı geçen yıl 3 bin 782 olurken, bu rakam toplam damatların yüzde 0,7'sini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 36,5 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 8,5 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 8 ile Avusturyalı damatlar takip etti.

Kaba boşanma hızı 2017'de en yüksek il, binde 2,57 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,51 ile Antalya ve Muğla izledi. Kaba boşanma hızı en düşük il ise binde 0,2 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,21 ile Bitlis, binde 0,22 ile Şırnak takip etti.



Muhabir: Arife Yıldız Ünal, Sevgi Ceren Gökkoyun