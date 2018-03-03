Evliliğin maliyeti: Gençler evlenirken borçlanıyor

Gençlerin mutluluk hayallerinin üzerine kabus gibi çöken maliyet, sevenleri bankalara adeta köle ediyor. Mutlu bir yuva kurmanın maliyetini hesaplayan uzmanlar 70 bin lirayı bulan faturalar karşısında şaşkına döndü.

Genç Çiftlerin hayallerini süsleyen evliliğin maliyeti piyasadaki fiyatlara paralel olarak artıyor. Bankaların süslü reklamları, yeni evlenecekleri kredi tuzağına düşürürken, telli duvaklı gelin hayalleri kuran genç kızları en çok düğün sonrası oluşan borçlar korkutuyor. Düğün mekanı seçimi, ev eşyaları, gelinlik, davetiye, nikah şekeri, damatlık, pasta, fotoğrafçı gibi ayrıntılar ve yeni akımlarla birlikte maliyetler 70 bin TL'nin üzerine çıkıyor.

GENÇLERİ EN ÇOK YENİ TRENDLER ZORLUYOR

600 BİN KİŞİ EVLENİYOR

Yapılan araştırmalara göre yıllık 13 milyar dolarlık (50 milyar lira) hacme ulaşan evlilik sektörüne fuarların da katkısı büyük. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte evlilik hazırlığı yapan çiftlerin koşuşturma süreci de başladı. Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, gelinlikten damatlığa, davetiyeden nikah şekerine, düğün salonundan ikram edilecek kurabiyeye kadar birçok konuda ortak kararlar alırken, internet sayesinde yeni trendleri daha yakından takip edebilen gelin damat adaylarının talepleri de farklılık göstermeye başladı. Gelinlik seçiminden, dış mekan fotoğraf çekimine kadar her şeyi internet üzerinden takip eden çiftler trend olan seçeneklere yöneldikçe firmaların da bu yeniliklere uyum sağlamaya başladığı görülüyor. Bu nedenle sektörde çeşitlilik sunan firmaların sayısı hızla artıyor.

Türkiye'de her yıl 600 binden fazla kişinin evlendiğini söyleyen uzmanlar, çiftlerin ev eşyaları ve düğünle birlikte en az 70 bin TL harcama yaptıklarını belirtiyorlar. Düğün mekanı seçiminden, ev eşyası tercihlerine göre bu rakam 200 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor. Evlilik fuarları da sektörü canlandırıyor. Bu fuarları gezen çiftler hem yeni trendleri bir arada görme hem de bütçelerine uygun bir düğün yapabilme fırsatı yakalıyorlar.