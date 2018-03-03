Evliliğin maliyeti: Gençler evlenirken borçlanıyor
Gençlerin mutluluk hayallerinin üzerine kabus gibi çöken maliyet, sevenleri bankalara adeta köle ediyor. Mutlu bir yuva kurmanın maliyetini hesaplayan uzmanlar 70 bin lirayı bulan faturalar karşısında şaşkına döndü.
Genç Çiftlerin hayallerini süsleyen evliliğin maliyeti piyasadaki fiyatlara paralel olarak artıyor. Bankaların süslü reklamları, yeni evlenecekleri kredi tuzağına düşürürken, telli duvaklı gelin hayalleri kuran genç kızları en çok düğün sonrası oluşan borçlar korkutuyor. Düğün mekanı seçimi, ev eşyaları, gelinlik, davetiye, nikah şekeri, damatlık, pasta, fotoğrafçı gibi ayrıntılar ve yeni akımlarla birlikte maliyetler 70 bin TL'nin üzerine çıkıyor.
GENÇLERİ EN ÇOK YENİ TRENDLER ZORLUYOR
600 BİN KİŞİ EVLENİYOR
Türkiye'de her yıl 600 binden fazla kişinin evlendiğini söyleyen uzmanlar, çiftlerin ev eşyaları ve düğünle birlikte en az 70 bin TL harcama yaptıklarını belirtiyorlar. Düğün mekanı seçiminden, ev eşyası tercihlerine göre bu rakam 200 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor. Evlilik fuarları da sektörü canlandırıyor. Bu fuarları gezen çiftler hem yeni trendleri bir arada görme hem de bütçelerine uygun bir düğün yapabilme fırsatı yakalıyorlar.