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Eximbank'tan 100 dolarlık ihracatta 27 dolar finans desteği

Türk Eximbank, 2018'de ihracatçılara sağlayacağı 46 milyar dolarlık destekle, her 100 dolarlık ihracatın 27 dolarını finanse edecek.

Eximbank'tan 100 dolarlık ihracatta 27 dolar finans desteği

Türk Eximbank, 2018'de ihracatçılara sağlayacağı 46 milyar dolarlık destekle, her 100 dolarlık ihracatın 27 dolarını finanse edecek.

26 Kasım 2017 Pazar 11:46
Eximbank'tan 100 dolarlık ihracatta 27 dolar finans desteği

ANKARA (AA) - AA muhabirinin, Ekonomi Bakanlığının, faaliyetlerine ilişkin hazırladığı rapordan derlediği bilgilere göre, Türk Eximbank, bankacılık sektörü tarafından verilen ihracat kredilerinin yüzde 46'sını tek başına sağlıyor.

Türk Eximbank, Türkiye'de her 100 dolarlık ihracatın 25,3 dolarını finanse ediyor. Banka tarafından yılın 10 ayında ihracatçılara 20,4 milyar doları kredi, 12.1 milyar doları sigorta olmak üzere toplam 32,5 milyar dolarlık destek sağlandı. Böylece banka, yılın 10 aylık döneminde sağladığı destek tutarını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artırdı.

Bankanın kredi programlarından yararlanan ihracatçı sayısı da ekim sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 16 artarak 7 bin 333 oldu. Sigorta desteğinden yararlanan ihracatçı sayısı ise yüzde 14 artışla 2 bin 891'e yükseldi. Banka müşterilerinin yüzde 59'u da KOBİ'lerden oluştu.

Türk Eximbank'ın 2017 sonunda ihracatçılara sağladığı finansman desteği 40 milyar doları aşacak. Böylece yıl sonunda her 100 dolarlık ihracatın 26 doları finanse edilmiş olacak.

Banka, 2018'de ise yüzde 15 artışla 46 milyar dolarlık nakdi ve ihracat kredi sigortası desteği sunmayı hedefliyor. Bunun 29 milyar doları nakdi kredi, 17 milyar doları da sigorta desteğinden oluşacak. Bu finansmanın, her 100 dolarlık ihracattaki payı da yüzde 27 olacak.

21 proje için 3,2 milyar dolar tutarında kredi

Banka, 2017'de müteahhitler tarafından yurt dışında üstlenilen 4 projeye 850 milyon dolar tutarında kredi açarken, bu kredilere ilişkin kullandırımlar sürüyor.

Türk Eximbank, 2018'de de gündemdeki 21 proje için toplam 3,2 milyar dolar tutarında kredi tahsis etmeyi planlıyor. Ayrıca 2018'de müteahhitlere sunulması planlanan 1 milyar dolarlık sıfır faizli kredi imkanının daha etkin bir şekilde kullanılması için de çalışma yapılacak. Müteahhitlik firmaları için teminat tedariki ve proje finansmanı alanında özel finansman paketlerinin oluşturulması da öncelikler arasında yer alacak.

Anahtar Kelimeler:
EkonomiIhracatTürk Eximbank
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