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'Faizsiz' katılım sigortacılığının esasları belirlendi

Geleneksel sigorta ürünlerine mesafeli yaklaşan vatandaşlara yönelik alternatif model sunan "katılım sigortacılığı"nın işleyişine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

'Faizsiz' katılım sigortacılığının esasları belirlendi

Geleneksel sigorta ürünlerine mesafeli yaklaşan vatandaşlara yönelik alternatif model sunan "katılım sigortacılığı"nın işleyişine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 14:16
'Faizsiz' katılım sigortacılığının esasları belirlendi

ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarlığının "Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunacak şirketler, katılımcıların birikimlerini faiz içermeyen finansal araçlarda değerlendirecek.

Sigorta şirketi, vekalet, mudarebe (emek-sermaye ortaklığı çerçevesinde kar paylaşımı esası) ile bu ikisinin karmasından oluşan hibrit modeli veya danışma komitesinin onaylayacağı başka bir modelde faaliyette bulunabilecek.

Katılımcılarla şirket arasındaki mudarebe modelinde paylaşım oranının veya vekalet modelinde vekalet ücretinin sigorta sözleşmesi öncesinde belirlenmesi zorunlu olacak. Şirketin katılımcılar lehine yaptığı değişiklikler hariç, ilgili yıl için önceden belirlenen ücret ve oranlar değiştirilemeyecek.

Şirket, risk fonunun yasal ve idari yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yetersiz kalması ve alınan reasürans veya katılım reasüransı korumasının yeterli olmaması halinde, yaşanan açığı likidite imkanıyla kapatacak.

Sigorta şirketi, katılımcıların katkılarından oluşan risk fonuyla sermayedarlarının ve üyelerinin fonunu ayrı yönetecek. Şirket, katılımcıların birikim amaçlı katkı primi ödemelerinin ve bunların katılım finans ilkelerine uygun yatırım araçlarından elde edilen getirilerinin takip edildiği "katılımcı yatırım fonu"nu yönetecek.

Tazminat ve reasürans/katılım reasüransı ödemeleri, acente komisyon masrafları ve yasal yükümlülükler dahil, sigorta faaliyetleriyle ilgili bütün masraf ve komisyonlar risk fonundan katılımcılar adına şirket tarafından karşılanacak.

Muhabir: Zeynep Akyıl

Anahtar Kelimeler:
EkonomiHazineKatılım Sigortası
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