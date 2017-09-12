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Fakıbaba, bir pastanede fenalaşan kadına ilk müdahaleyi yaptı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, esnaf ziyareti yaptığı sırada bir pastanede fenalaşan kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Fakıbaba, bir pastanede fenalaşan kadına ilk müdahaleyi yaptı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, esnaf ziyareti yaptığı sırada bir pastanede fenalaşan kadına ilk müdahaleyi yaptı.

12 Eylül 2017 Salı 15:42
Fakıbaba, bir pastanede fenalaşan kadına ilk müdahaleyi yaptı

MANİSA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "10,5 liralık fındık fiyatından üreticilerin yüzde 80’i memnun. 10,5 lira fiyat verdik ve alımlara başladık. Daha önceden 13 liradan alım yapmış, elinde stok olan kişiler, bu durumdan rahatsız olabilir. Biz onların da iyi olmalarını isteriz ancak bu neticede bir ticaret." dedi.

Manisa programı çerçevesinde valiliğe geçen Fakıbaba, Vali Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Fakıbaba, üzümle ilgili alım fiyatlarını açıklamadan önce Manisa’da 9 numara çekirdeksiz kuru üzümün kilogram fiyatının 3,5 lira civarında seyrettiğine işaret ederek, 4 liradan üzüm alacaklarını açıklamalarının üreticide memnuniyet yarattığını söyledi.

Bu açıklamayla piyasada üretici lehine bir kıpırdanma olacağına inandığını dile getiren Fakıbaba, Bakanlık olarak en önemli görevlerinden birinin piyasayı dengelemek olduğuna dikkati çekti.

Manisa'da 1-2 gün içinde çekirdeksiz kuru üzüm almaya başlayacaklarını kaydeden Fakıbaba, her kesimden vatandaşın kazanmasını istediklerini, bunun için hükümet olarak tarım ve hayvancılığa destek olmaya, piyasayı düzenleyici adımlar atmaya devam edeceklerini aktardı.

Fakıbaba, belirledikleri fiyatın üreticiyi memnun edip etmediğiyle ilgili soruya, herkesi memnun etmenin mümkün olmadığını ancak genel itibarıyla üreticinin açıklanan rakamlardan memnuniyet duyduğu yanıtını verdi.

Önceki hafta Giresun'da da fındık fiyatlarını açıkladıklarını anımsatan Fakıbaba, "10,5 liralık fındık fiyatından üreticilerin yüzde 80’i memnun. 10,5 lira fiyat verdik ve alımlara başladık. Daha önceden 13 liradan alım yapmış, elinde stok olan kişiler, bu durumdan rahatsız olabilir. Biz onların da iyi olmalarını isteriz ancak bu neticede bir ticaret." dedi.

Ziyaretin sonunda, Vali Güvençer, Bakan Fakıbaba'ya, adına diktikleri 10 bin fidanın sertifikasını hediye etti.

Fenalaşan kadına ilk müdahaleyi yaptı

Bakan Fakıbaba, valilik programının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Bir eczaneyi ziyaret ettiği sırada yan taraftaki pastanede bir kadının fenalaştığının haber verilmesi üzerine Fakıbaba, pastaneye geçerek kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Baygınlık geçiren kadının rahat nefes alması için önlem alan Bakan Fakıbaba, ambulans ekipleri gelene kadar kadının başında kaldı.

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