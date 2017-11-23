Fed'de 80 yılın en büyük değişimi belirsizliği artırabilir

WASHINGTON (AA) – Gülbin Yıldırım - ABD Merkez Bankası’nda (Fed) art arda yaşanan istifalar, bankanın yönetiminde son 80 yılı aşkın sürenin en büyük değişimine yol açabilir. ABD Başkanı Donald Trump’a Fed’i yeniden şekillendirme şansını sunan bu durumun, bankanın para politikasına ilişkin belirsizliği artırabileceği öngörülüyor.

Fed Yönetim Kurulu'ndaki boş koltuk sayısı, Başkan Janet Yellen'in halefi Jerome Powell'a göreve başlar başlamaz bankadan tamamen ayrılacağını açıklamasıyla dörde yükseldi.

Mevcut boşlukların Beyaz Saray’ın adaylarıyla doldurulacak olması, Fed’in yedi üyeden oluşan yönetim kurulundaki beş ismin Başkan Trump tarafından seçilebileceği anlamına geliyor. Trump yönetimi, halihazırda Randal Quarles'i Fed'in Bankalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı yaparak ilk atamasını gerçekleştirdi.

Piyasa aktörleri, Trump’a Fed’in yönetimini yeniden şekillendirme imkanı tanıyan bu durumun, bankanın gelecek dönemdeki para politikasını ve finansal regülasyonları nasıl etkileyeceğini tartışmaya başladı.

Beyaz Saray’ın Fed adaylarını, regülasyonların gevşetilmesini destekleyen kişiler arasından seçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, tercih edilecek isimlerin para politikası açısından nasıl bir profile sahip olacağı belirsizliğini koruyor.

Buna karşın, Trump’ın aday göstereceği isimlerin, Fed'in para politikasında 2032'ye kadar söz hakkına sahip olacak olması, boş koltukları kimlerin dolduracağına yönelik merakı tetikliyor.

Trump’ın potansiyel Fed adayları

ABD basınına son günlerde yansıyan sızıntılar, Beyaz Saray'ın Fed'deki boş koltukları doldurmak için harekete geçtiğine işaret ediyor.

Buna göre, Başkan Trump, Stanley Fischer'ın istifasıyla geçen ay boşalan başkan yardımcılığı için Allianz'ın Başekonomi Danışmanı Muhammed El-Erian'ı değerlendiriyor.

Ayrıca, Fed Başkanlığı için adı geçen adaylardan Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor, George W. Bush'un Başekonomi Danışmanı Glenn Hubbardve Kansas Bankalar Komisyonu Üyesi Michelle Bowman gibi isimlerin bankanın yönetim kurulu için düşünülen diğer isimler arasında olduğu iddia ediliyor.

Trump, Fed adaylarının atamalarını gelecek yıl gerçekleştirebilirse, bu bankanın yönetiminde 1936’dan bu yana bir yıl içinde yaşanan en büyük değişim olacak.

en azından isimler belli olana kadar sürecek”

AA muhabirinin Janet Yellen’in istifasına ve Fed’deki yeniden yapılanmaya ilişkin sorularını yanıtlayan High Frequency Economics Başekonomisti Jim O’Sullivan, Federal Açık Piyasa Komitesi’nde (FOMC) söz konusu istifalar öncesinde iki olan boş koltuk sayısının dörde çıkmasının piyasalar için belirsizlik yarattığını vurgularken, “Belirsizlik en azından isimler belli olana kadar sürecek.” dedi.

“Şahin adaylar beklemiyorum”

Moody’s Analytics Direktörü Ryan Sweet ise Yellen’in istifasının Fed için büyük bir kayıp olmasına karşın FOMC’deki dengeler açısından gerekli olduğunu söyledi.

Sweet, Beyaz Saray’dan mevcut para politikasının gidişatını değiştirecek şahin adaylar beklemediğini kaydetti.