Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
102068
ALTIN
164.730
DOLAR
3.9550
STERLİN
5.2997
EURO
4.6906
Galatasaray'dan gol yağmuru
Galatasaray'dan gol yağmuru
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur 5 maçla başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur...
Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini aldı
Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini aldı
Kadınlar Türkiye Kupası finalleri Mardin'de yapılacak
Kadınlar Türkiye Kupası finalleri Mardin'de...
Anadolu Efes farklı kazandı
Anadolu Efes farklı kazandı

Fed'in Başkan Adayı Powell'dan faiz açıklaması

Fed'in Başkan Adayı Powell, "Bir sonraki toplantımızda faiz artırmak için gerekli zeminin oluşmakta olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fed'in Başkan Adayı Powell'dan faiz açıklaması

Fed'in Başkan Adayı Powell, "Bir sonraki toplantımızda faiz artırmak için gerekli zeminin oluşmakta olduğunu düşünüyorum." dedi.

28 Kasım 2017 Salı 22:03
Fed'in Başkan Adayı Powell'dan faiz açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan adayı Jerome Powell, "Bir sonraki toplantımızda faiz artırmak için gerekli zeminin oluşmakta olduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığına aday gösterdiği Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yapılan "onay oturumu"na katıldı.

Oturumun başında kısa bir sunum yapan Powell, adaylığının onaylanması durumunda Fed'in tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmaya çalışırken, aynı zamanda bağımsız ve partiler üstü statüsünü korumak için elinden gelen her şeyi yapacağını taahhüt etti.

Powell, sunumunun ardından senatörlerin sorularını yanıtlarken, ABD ekonomisinin şu an iyi durumda olduğunu ve Fed’in normalleşme politikasını desteklediğini vurguladı.

İşsizlik oranının yüzde 4,1'e gerilediğine ve büyümenin sürdüğünü kaydeden Powell, "Bir sonraki toplantımızda faiz artırmak için gerekli zeminin oluşmakta olduğunu düşünüyorum." dedi.

Powell, konuyla ilgili soruların ısrarla tekrarlanması üzerine aralıkta faiz artırıp artırmayacaklarını garanti edemeyeceğini çünkü kararın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında tüm yetkililerin görüşlerinin dinlenmesini takiben alınacağını belirtti.

Fed'in gelecek dönemdeki para politikasına yönelik sorular üzerine faiz oranlarının biraz daha yükselmesini ve bilançonun kademeli olarak küçülmesini beklediğini dile getiren Powell, "bankanın faiz artırmak için gerektiğinden uzun süre beklemesi durumunda ekonominin aşırı ısınabileceği ve bunun faizleri daha hızlı artırılmasına yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Powell, diğer taraftan, enflasyondaki zayıflığın kendisini şaşırttığını ancak Fed'in para politikasını, kredibilitesi için büyük taşıyan enflasyon hedefine ulaşacak şekilde ayarlayacağını söyledi.

"Bilançonun 2,5-3,0 trilyon aralığına gerileyeceğini tahmin ediyorum"

Fed'in bilançosun şu an 4,5 trilyon dolar seviyesinde olduğunu anımsatan Powell, bu rakamın şu an devam eden küçülme süreci sonunda çok daha küçük olacağını bildirdi.

Powell, daha spesifik olması talep edildiğinde ise "Bilançonun denge seviyesinde 2,5-3,0 trilyon dolar aralığına gerileyeceğini tahmin ediyorum ancak gerçek rakamı, halkın nakit paraya ihtiyacı ve bankaların rezerv talebi belirleyecek." ifadelerini kullandı.

İflas etmesine izin verilemeyecek kadar büyük banka yok

Özellikle Demokrat Senatörlerin finansal regülasyon konusundaki sorularını da yanıtlayan Powell, küçük bankaların finansal regülasyonların yol açtığı yükten kurtulmasını sağlayacak bir düzenlemeyi destekleyeceğini belirtti.

Powell, ayrıca bankaların kendi çıkarları için ticari işlemler yapmasına bazı sınırlandırmalar getiren Volcker Kuralı'nın yeniden yazılmasından yana olduğunu belirtirken, sermaye zorunluluğu ve stres testleri gibi "yararlı" regülasyonların ise korunması gerektiğini savundu.

Mevcut finansal regülasyonlardan hiçbirinin güçlendirilmesi gerekip gerekmediği sorusuna "Finansal regülasyonların yeteri kadar sıkı olduğunu düşünüyorum” yanıtını veren Powell'ın "ABD'de iflas etmesine izin verilemeyecek kadar büyük banka kalmadığı" yönündeki yorumları ise oturumun en fazla dikkat çeken bölümlerinden birini oluşturdu.

Dolar değer kazandı

Senato Bankacılık Komitesi'nde 2,5 saat süren oturumu değerlendiren analistler, Powell'ın selefi Janet Yellen'in yolunda ilerleyeceği ve statükoyu korumaya çalışacağına yönelik beklentileri teyit ettiğini belirtiyor.

Bu arada, Powell'ın bankanın kademeli para politikası çerçevesinde aralık toplantısında bu yılki üçüncü faiz artışını yapacağı ve gelecek yıl 3 veya 4 kez faiz artırmasını destekleyen nitelikteki açıklamaları, ABD borsaları ile doların değer kazanmasına yol açtı.

Muhabir: Gülbin Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
BilançoEkonomiFaiz ArtırımıFed Başkanı Adayı Jerome PowellOnay Oturumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Ünsal:
BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Ünsal:
Dolar/TL güne düşüşle başladı
Dolar/TL güne düşüşle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması sonuçlandı
Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması sonuçlandı
Bitcoin 10 bin doları gördü
Bitcoin 10 bin doları gördü
Okul sütü ihalesi yapıldı
Okul sütü ihalesi yapıldı
SSM Daire Başkanı Ulukavak: Siber güvenlik akademisi kurulacak
SSM Daire Başkanı Ulukavak: Siber güvenlik akademisi kurulacak
Şişecam Topluluğu ile Kadıköy Belediyesi iş birliği yaptı
Şişecam Topluluğu ile Kadıköy Belediyesi iş birliği yaptı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim