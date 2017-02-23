Ferit Şahenk’ten şok karar

NTV ve Star grubunun patronu Ferit Şahenk, haftalardır süren görüşmeler sonunda beIN’le hemen hemen her konuda mutabakata vardı.Yapılan anlaşmaya göre Star TV, NTV, NTV Spor, Kral TV, Kral Pop, Euro Star, NTV Avrupa’nın yeni sahibi Katarlı beIN grubu olacak.Grubun elinde bulundurduğu radyolar konusunda ise prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Kral FM, Kral Pop, Kral World ve NTV radyo da beIN’e geçecek.Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen bu satış sonrası Ferit Şahenk’in medyadan tamamen çıkmayacak ve Türkiye’deki tüm beIN hissesinden yüzde 20 pay sahibi olacak.Ferit Şahenk küçük ortak olarak yer aldığı beIN Türkiye’de yönetime ise aynen TV8’de de Acun Ilıcalı’nın yüzde 30 ortağı gibi ve karışmayacak..Satışın tam bitmesi ve Rekabet Kurumu’nun onayıyla birlikte Star grubundaki şirketlerin tüm yönetimi de beIN tarafından yeniden organize edilecek.Lig TV’nin adını beIN Sports olarak değiştiren beIN MEDIA elindeki spor yayınlarının bir kısmını şifresiz kanallarda yayınlamak için temaslarda bulunmuş ve NTV Spor’u satın almak istemişti. NTV Spor için başlayan görüşmeler daha sonra genişletildi medyadaki en büyük el değiştirme operasyonlarından birine dönüştü.Ferit Şahenk’in medyada küçülme kararında ‘Kar elde etmeyen işletmeleri elden çıkarma ya da hisselerini azaltma’ stratejisinin etkili olduğu belirtiliyor. Katarlılar ise şifreli platform dışında da var olmak istiyorlar.Anlaşmanın imzalanmasının ardından yaşanacak ‘medya evliliği’ sonrası Katarlıların Star grubunda da yeni bir yapılanmaya gireceği konuşuluyor.