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Fiat ticari araçlarda sonbahar kampanyası

- Fiat Professional, eylül ayı boyunca 2017 model ticari araç sahibi olmak isteyenlere birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor

Fiat ticari araçlarda sonbahar kampanyası

- Fiat Professional, eylül ayı boyunca 2017 model ticari araç sahibi olmak isteyenlere birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor

21 Eylül 2017 Perşembe 13:07
Fiat ticari araçlarda sonbahar kampanyası

İSTANBUL (AA) - Fiat Professional, eylül ayı boyunca 2017 model ticari araç sahibi olmak isteyenlere birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, kampanya Fiat Doblo Cargo, Fiorino Cargo, Doblo Combi, Fiorino Combi ya da Pratico modellerinden birisini tercih etmek isteyenler, 5 yıllık garantiyle birlikte 30 bin liraya kadar 20 aya varan vadeyle 0 faizli kredi imkanından yararlanabiliyor.

Fiat Ducato modellerinde de avantajlı ödeme seçenekleri sunuluyor. Eylül ayında Fiat Ducato Van, Ducato Minibüs ve Ducato Kamyonet modelleri, 60 bin liraya kadar 36 aya varan vadeyle 1,15 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

Kampanyada sadece 5 bin lira peşinatla Fiat Doblo, Pratico ya da Fiorino sahibi olunabilirken, Fiat Professional'ın tüm ticari araç yelpazesinde ay sonuna dek 3 bin lira nakit indirimi desteği de sağlanıyor.


Anahtar Kelimeler:
Fiat Professional
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