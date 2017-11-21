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Fiat'tan 50 bin liraya yüzde 0,99 faizli kredi

İSTANBUL (AA) - Fiat, Egea, 500X ve yeni 500L modellerinde 50 bin TL'ye kadar, 2 yıla varan vadeyle yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, kasım ayı kampanyası ile birlikte Fiat Egea ailesi, 500X ile yeni...

Fiat'tan 50 bin liraya yüzde 0,99 faizli kredi

İSTANBUL (AA) - Fiat, Egea, 500X ve yeni 500L modellerinde 50 bin TL'ye kadar, 2 yıla varan vadeyle yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, kasım ayı kampanyası ile birlikte Fiat Egea ailesi, 500X ile yeni...

21 Kasım 2017 Salı 09:52
Fiat'tan 50 bin liraya yüzde 0,99 faizli kredi

İSTANBUL (AA) - Fiat, Egea, 500X ve yeni 500L modellerinde 50 bin TL'ye kadar, 2 yıla varan vadeyle yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kasım ayı kampanyası ile birlikte Fiat Egea ailesi, 500X ile yeni 500L modelleri 50 bin TL'ye kadar, 2 yıla varan vadeyle yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Daha az kredi kullanmak isteyen kullanıcılar da 25 bin TL'ye kadar 12 ay vadeyle sıfır faizli kredi imkanından faydalanabiliyor.

Cazip ödeme koşulları kapsamında Fiat Egea model ailesine 25 bin TL peşinat ve 48 ay boyunca aylık bin 60 TL taksitler ile sahip olunabiliyor.

Fiat 500X, 500L, Egea HB ile SW Lounge Plus modellerini kredi kullanmadan satın almak isteyenlere 5 bin TL'ye varan nakit indirimi desteği de sağlanıyor. Cazip ödeme koşullarına ek olarak Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Punto ve Linea modellerinde metalik ve çift-renk seçenekleri yıl sonu kampanyası kapsamında hediye ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Fiat
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