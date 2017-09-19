Filmekimi, Vodafone Red desteğiyle 29 Eylül'de başlıyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone Red desteğiyle İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 16. Filmekimi 29 Eylül'de başlıyor.

Vodafone açıklamasına göre, 2011 yılından bu yana İKSV Resmi İletişim Sponsoru olan Vodafone Red, İKSV tarafından düzenlenen ve sinemaseverlere yılın "en iyi ve en güncel" filmlerini izleme imkanı sunan Filmekimi'ne bu yıl ilk kez sponsor oluyor.

Vodafone Red desteğiyle 29 Eylül - 8 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek olan Filmekimi, 6-8 Ekim'de Edirne, 13-15 Ekim'de Eskişehir, 13-17 Ekim'de Ankara, 20-22 Ekim'de Diyarbakır, 20-24 Ekim'de İzmir ve 27-29 Ekim'de Bodrum'da olmak üzere 7 farklı şehirde gerçekleştirilecek.

Vodafone Red'liler, bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Filmekimi'nde Vodafone'un "1 Bilet Alana 1 Bilet Hediye" kampanyasının ayrıcalıklarını da yaşayacak. Buna göre, Vodafone Red'liler herhangi bir seansa bir bilet aldıklarında aynı seans için ikinci bileti hediye olarak alacaklar.

Vodafone, 47 il ve 125 sinemada geçerli olan Türkiye'nin bu "en büyük" sinema kampanyasıyla sadece son 1 yılda Red'li abonelerine 4,5 milyon TL'lik fayda sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone olarak hayata geçirdikleri sosyal yatırımlar içinde kültür-sanat yatırımlarının önemli payı olduğunu belirtti.

Vodafone Red'lilere, usta yönetmenlerin ödüllü filmlerini ya da vizyona girmemiş filmleri herkesten önce ve ayrıcalıklı fiyatlarla izleme imkanı sunacaklarını dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Sinema ve ekran sanatları alanında daha önce Netflix ve Fi sponsorluklarımızla Red'li abonelere ayrıcalıklar yaşatmıştık. Son olarak, Vodafone Pass paketleriyle internetinden yemeyen YouTube, İzlesene, Instagram, Facebook ve Twitter gibi en popüler uygulamaları bir arada sunarak abonelerimize tutkularını sınırsız yaşamalarına destek oluyoruz.

Tüm bunlarla birlikte, Vodafone Red denince akıllarda sinema ve ekran sanatları, modern kültür ve sanat kavramlarını güçlü dijital iş birlikleriyle kolay ulaşılabilir hale getiren marka algısının oluşmasını hedefliyoruz."

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner de "Bizlere hem sonbaharı hem de yeni sezonu müjdeleyen Filmekimi'nde, yıl boyunca önemli festivallerde gösterilmiş, çoğu ödül kazanmış, kimisi usta yönetmenlerin, kimisi genç yeteneklerin 50'nin üzerinde filmini sinemaseverlerle buluşturuyoruz. Son 7 yıldır Türkiye'nin farklı kentlerinde de Filmekimi'nden birer seçki sunuyoruz. Filmekimi'ni Vodafone Red'in desteğiyle gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.