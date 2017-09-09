Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108452
ALTIN
147.660
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5051
EURO
4.1028
Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama
Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Birinci transfer dönemi sona erdi
Birinci transfer dönemi sona erdi
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı

Fındık üreticilerine 'acele etmeyin' çağrısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, "Fındık üreticileri ürünlerini satmak için acele etmemeli ve spekülatörlerin oyununa gelmemeli." dedi.

Fındık üreticilerine 'acele etmeyin' çağrısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, "Fındık üreticileri ürünlerini satmak için acele etmemeli ve spekülatörlerin oyununa gelmemeli." dedi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 14:33
Fındık üreticilerine 'acele etmeyin' çağrısı

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerinin ürünlerini satmak için acele etmemesi ve spekülatörlerin oyununa gelmemesi gerektiğini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, dün Fındık Lisanslı Depo ve Spot Borsa'nın açılışında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın "Bizim üreticimizden beklentimiz TMO'ya (Toprak Mahsulleri Ofisi) yardımcı olmaları, acele etmemeleri, yani hemen satıp gitmemeleri" sözlerini desteklediklerini vurguladı.

Spekülatörlerin üreticinin emeğini gasp etmek için yine sahnede olduğunu öne süren Karan, kimsenin düşmanı olmadıklarını ancak üreticinin alın terini hiç kimseye yedirtmeyecekleri değerlendirmesinde bulundu.

Karan, Kurban Bayramı öncesi serbest piyasada 10 liraya kadar işlem gören fındık fiyatının 9 liraya kadar düştüğüne dikkati çekerek, "Pazara fındık akışı hız kazanır kazanmaz, birileri yine düğmeye basarak fındık fiyatını aşağıya çekti. Ne hikmetse pazara 50-100 kilogram fındık gelirken 9,5-10 lira seviyesinde olan fındık fiyatı, ton işi gelmeye başlayınca 9 liraya düştü." ifadelerini kullandı.

Bu fiyattan üreticinin çoğunun fındığını satmayacağını savunan Karan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"2015 yılında 673 bin ton rekolte varken fındık 13 lira ve üzerinde alınıp satılırken acaba tekelci zihniyetten dolayı mı bu yıl aynı oranda rekolte varken 8,5-9 liradan alım yapılıyor? Tekel krallığı elbette bir gün üreticinin lehine son bulacaktır ama üreticilere bunları yapanlar bu sektörde asla ve asla olmayacaklardır. Bizim üreticilerimize de çağrımız şudur; fındık üreticileri ürünlerini satmak için acele etmemeli ve spekülatörlerin oyununa gelmemeli."

Muhabir: Gültekin Yetgin

Anahtar Kelimeler:
EkonomiFındık üreticileriGiresunNurittin Karan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk yumurtası 19 ülkeye ihraç edildi
Türk yumurtası 19 ülkeye ihraç edildi
TL 7 aylık performansıyla tarihinde bir ilki gerçekleştirdi
TL 7 aylık performansıyla tarihinde bir ilki gerçekleştirdi
Fındık üreticisi ağaçları kesmeye başladı
Fındık üreticisi ağaçları kesmeye başladı
TESK Başkanı Palandöken: Esnaf sayısındaki artış sürüyor
TESK Başkanı Palandöken: Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Başbakan Yıldırım: Türk ekonomisi artık eski yılların kırılganlığını geride bırakmıştır
Başbakan Yıldırım: Türk ekonomisi artık eski yılların kırılganlığını geride bırakmıştır
ABD'de 15,2 milyar dolarlık 'Harvey paketi'ne onay
ABD'de 15,2 milyar dolarlık 'Harvey paketi'ne onay
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çin, Rus petrol devine ortak oluyor
Çin, Rus petrol devine ortak oluyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim