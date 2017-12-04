Finike'de portakal mesaisi

ANTALYA (AA) - "Portakal diyarı" olarak da bilinen Antalya'nın Finike ilçesinde, yaklaşık 20 gün önce başlayan portakal hasadı tüm hızıyla devam ediyor.

Ülke genelinde "Finike portakalı" markasıyla ünlenen ilçede, portakal hasadının mayıs ayında son bulması ve rekoltenin yaklaşık 230 bin ton olması bekleniyor. Üreticiler, dalında kilogramı 80 kuruş ile 1,2 liradan satılan portakalın fiyatının şu anda kendilerini tatmin ettiğini belirtiyorlar.

Ağırlıklı "Washington Navel" cinsi portakal üretiminin bulunduğu ilçede günlük 400-500 ton ürün hasat ediliyor. Ürünler, ilçede bulunan 24 paketleme tesisinde paketlendikten sonra naklediliyor. Üretimin yaklaşık yüzde 80'i İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere iç pazara sunuluyor, yüzde 20'lik bölümü de Ukrayna, Rusya ve Moldovya başta olmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor.

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ayın ortasında yaşanan hortum felaketi nedeniyle hasada biraz ara verildiğini, afet bölgesi temizlendikten sonra hasadın tekrar başladığını söyledi.

İlçede yaklaşık 30 bin dekar alan narenciye bahçesi bulunduğunu, Türkiye narenciye üretiminin yaklaşık yüzde 8'ini tek başına Finike'nin karşıladığını kaydeden Sarıçobanoğlu, bu yılki rekoltenin de 230 bin ton civarında olmasının beklendiğini ifade etti. Sarıçobanoğlu, "Fiyatlarımız şu anda kilogramda 80 kuruş ile 1,2 lira arasında devam ediyor. Fiyatlar böyle giderse üreticiyi kurtarır." dedi.

Türkiye'de ilk portakal hasadının Finike Gemezen'de yapıldığını, Adana, Mersin gibi yerlerin daha sonra geldiğini kaydeden Sarıçobanoğlu, portakalın yaklaşık yüzde 80'inin iç pazarda tüketildiğini bildirdi.Finike portakalının özelliği

Finike portakalının 1998 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yapılan yarışmada dünyanın en iyi portakalı seçildiğini belirten Sarıçobanoğlu, "Finike'nin havası, suyu, toprağın yapısı ve iki dağın arasından eser portakala özel bir tat veriyor. Finike portakalının şeker oranı yüksektir, yutakta kesinlikle erir. Diğer portakallar ağızda mutlaka posa bırakır, Finike portakalı bırakmaz." diye konuştu.

Finike portakalının coğrafi işaretle tescillenen ilk ve tek portakal olduğunu vurgulayan Sarıçobanoğlu, fakat henüz denetimler başlamadığı için her portakalın "Finike portakalı" olarak satıldığını ifade etti.

Sarıçobanoğlu, "Türkiye'nin portakal üretimi yaklaşık 1,9 milyon ton. Bu portakalın neredeyse tamamı Finike portakalı olarak satılıyor. Türkiye genelindeki ürünlerin tamamının Finike portakalı diye pazarlanması ilçemiz ekonomisine direkt olarak yansımakta ve üreticilerimizi olumsuz etkilemektedir. Diğer portakallar kötü demiyoruz, onların da kendine ait özelliği vardır. Ama her portakala 'Finike portakalı' etiketi vurulursa bizim üreticimizin emeği çalınmış olur. Önümüzdeki yıllarda etiket denetimine başlayacağız." dedi.

Finike'de yaklaşık 71 bin narenciye ağacı bulunduğunu, kasım ortasında yaşanan şiddetli yağış ve hortum afeti nedeniyle yaklaşık 6-7 bin ağacın zarar gördüğünü ifade eden Sarıçobanoğlu, "Zarar gören ağaçlar söküldü, yerlerine yenileri dikilmeye başlandı. Allah devletimizden, siyasilerimizden razı olsun, afette yanımızda yer aldılar." diye konuştu.

Sarıçobanoğlu, bir narenciye ağacının iyi bakıldığı zaman 70-80 yıl tam randımanlı meyve verebileceğini, ilçedeki ağaçların önemli bölümünün de genç ağaçlar olduğunu sözlerine ekledi.