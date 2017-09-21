Fitch Ratings: Türk bankalarının likiditeleri sağlam

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının dış borçlarının arttığını ancak likiditelerinin sağlam olduğunu duyurdu.

Fitch Ratings'ten Türk bankalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türk bankalarının dış borçlarının arttığı ancak bankaların likiditelerinin sağlam olduğu belirtilerek, "Türk bankalarının dış borçları bu yılın ilk yarısında artış gösterdi. Fakat sektörün döviz cinsinden likiditesi, ödemesi gelen kısa vadeli döviz borçlarını karşılamak için yeterli olan seviyesini sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bankaların bu yılın ilk yarısında toplam dış borcunun 9 milyar dolar artarak 172 milyar dolara ulaştığı, bu yükselişin tahvil ihraçlarındaki artış, piyasa koşulları ve döviz hareketlerinin yansıması olduğu kaydedildi.

Bankaların dış borcunun 96 milyar dolarlık kısmını kısa vadeli borçların oluşturduğu belirtilen açıklamada, şulere yer verildi:

"Temel senaryomuz, Türk bankalarının iyi bir piyasa erişimine sahip olmaya devam edeceği ve büyük oranda döviz cinsinden borçlarını çevirebileceği yönünde. Mevcut döviz likiditesi, bankaların kısa vadeli piyasa erişim kesintileri ile başa çıkabileceği anlamına geliyor. Türk bankalarının eğer gerekirse önümüzdeki 12 aylık sürede yaklaşık 85-90 milyar dolarlık likiditeye erişim sağlayabileceğini tahmin ediyoruz."

Açıklamada, ilerleyen dönemde olası uzun süreli piyasa erişim kesintisinin yaşanmasının bankalar için dikkate değer risk oluşturabileceği vurgulandı.

Muhabir: Gökhan Kurtaran