Fitch'ten Vakıf Katılım’a BB+ kredi notu

İSTANBUL (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından ilk kez değerlendirilen Vakıf Katılım'ın uzun vadeli yabancı para cinsinden IDR notu, Türkiye’de yerli bir bankaya verilen en yüksek kredi derecelendirme notu olan BB+ olarak belirlendi.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım’ın uzun vadeli yerel para cinsinden BBB- olarak teyit edilen notu Türkiye’deki bankalara verilen en yüksek ülke tavanı seviyesinde oldu.

Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada Vakıf Katılım'ın IDR notlarının ülkenin uzun vadeli yabancı para cinsinden IDR notu ile bağlantılı olduğu ve Fitch'in Türk yetkililerinin ihtiyaç duyduğunda bankaya destek sağlamaya yönelik niyetlerine olan inancını yansıttığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş "Fitch tarafından ilk kez değerlendirilmekle beraber, Vakıf Katılım olarak uzun vadeli yabancı para cinsinden Türkiye’de yerli bir bankaya verilen en yüksek kredi derecelendirme notunu aldık. Kuruluşumuzun üzerinden henüz iki yıl bile geçmemiş olmasına rağmen istikrarlı büyümemizi sürdürmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Fitch tarafından verilen bu not da Vakıf Katılım’ın çalışmalarında doğru yolda ilerlediğinin önemli bir göstergesi. Kamu gücünü, yüzyıllara dayanan vakıf kültürüyle harmanlayan Vakıf Katılım olarak sektördeki temel misyonumuzu sektörü ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisini daha da büyütmek olarak görüyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde sektör ortalamasının üzerinde büyüme gösterirken, ekonomimize olan katkımız da sürekli devam etti. Bundan sonra da bu desteği sürdürecek şekilde planlarımızı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







