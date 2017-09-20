fizy'nin kullanım oranı Tarkan iş birliğiyle 3'e katlandı

İSTANBUL (AA) - Ünlü pop şarkıcısı Tarkan'la iş birliği yapan ve müzik dinleme deneyimini "eşsiz" hale getiren özelliklerini Tarkan'ın yeni albümü ile tanıtan Turkcell'in müzik platformu fizy'nin, dinlenen şarkı adetleri geçen yıla oranla 3 kat artış gösterdi.

Turkcell açıklamasına göre, fizy, Tarkan ile yaptığı iş birliğiyle birçok yeniliğe de imza attı. Tarkan'ın son albümü "10"u sevenleriyle buluşturan fizy, "dijital müziğin tanımını değiştirecek" en yeni özelliklerini de Tarkan'ın albüm ve konser çalışmalarıyla duyurdu.

Şimdiye kadar toplamda 11,7 milyon kez indirilen fizy ile kullanıcılar müzik dinlerken, video seçeneği sayesinde Tarkan'ın yeni klibini de ilk kez izleme ayrıcalığı fizy kullanıcılarının oldu. fizy üzerinden dinlenen şarkı adedi geçen yıla göre 3 kat arttı.