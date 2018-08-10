Ford Mustang,10 milyonuncu aracını banttan indi!

Tüm dünyada bağımlılık yaratan ve bir efsane haline gelen Ford Mustang, Michigan'daki Flat Rock Fabrikası'nda 10 milyon üretim adedine ulaştı. Yarım asırdır Amerika'nın en çok satan spor otomobili olan Ford Mustang bugüne kadar birçok filmde rol aldı ve Facebook'ta dünyanın en çok takipçi sayısına sahip otomobili olarak sosyal medyada da gücünü ortaya koyuyor. Ford, satışa sunduğu 2015 yılından bu yana Avrupa genelinde 38.000 adet Mustang sattı.

10 milyonuncu beyaz Ford Mustang GT V8 460 HP güç üretirken, 1964 yılında üretilen V8 motorlu Ford Mustang 164 HP güç üretiyordu. Tüm model yıllarından 60'tan fazla Ford Mustang kullanıcısı kendi araçları ile ABD'de bir araya geldi ve adaşı P-51 Mustang savaş uçağı eşliğinde 10 milyonuncu Mustang'in kilometre taşı kutlamalarına katıldı.



Ford Mustang yarım asırdır Amerika'nın ve üst üste üç yıldır dünyanın en çok satan spor otomobili. Ford bu başarılı modelin 10 milyonuncu üretimini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyor. Ford'un Micihgan'da bulunan Flat Rock Fabrikası üretim hattından çıkan 10 milyonuncu beyaz renkli Ford Mustang GT V8 460 HP gücü altı vitesli manuel şanzımanla tekerleklere iletirken en güncel sürüş destek sistemleriyle yollara çıkıyor. 1964 yılında üretilen ilk Ford Mustang aynı renge sahipti ve V8 motorun ürettiği 164 HP gücü üç vitesli manuel şanzımanla tekerleklere aktarıyordu.

"Bu şirketin kalbi ve ruhu olan Mustang tüm dünyada kabul görmüş bir ikon" diyerek değerlendirmesine başlayan"İlk otomobilim 1966 model biridi. O otomobili genç bir delikanlı olarak ülkenin dört bir yanında kullanırken duyduğum heyecanı Detroit, Londra veya Pekin caddelerinde bir Mustang gördüğümde hala hissedebiliyorum. Mustang bir tebessüm unsuru, hem de her dilde" dedi.



Ford, bu önemli kilometre taşını Dearborn karargahındaki çalışanları ve üç adet II. Dünya Savaşı dönemine ait P-51 Mustang savaş uçağı da dahil olmak üzere ABD'deki Flat Rock Fabrikası çalışanları ile birlikte kutladı. Mustang 54 yıllık üretim tarihi boyunca, halen üretildiği Flat Rock dışında San Jose, Kaliforniya, Metuchen, New York ve orijinal üretim yeri olan Dearborn, Michigan fabrikalarında üretildi.



En çok satan spor otomobil

IHS araştırma firması tarafından sağlanan A.B.D. spor otomobil segmenti yeni araç satış verileri doğrultusunda Ford'un 1966-2018 yılları analizlerine göre Mustang, son 50 yıldır Amerika'nın en çok satan spor otomobili. Ford Mustang satışa sunulduğu 2015 yılından bu yana Avrupa genelinde 38.000 adet sattı. Mustang geçtiğimiz yıl Porsche 911'i İngiltere ve İspanya dahil 13 Avrupa pazarında geride bırakırken, 2017 yılında Mustang için en önemli beş Avrupa pazarı; Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika ve İsveç oldu.



Her zamankinden daha iyi



En güncel Ford Mustang, hiç olmadığı kadar teknoloji, üstün performans ve kapsamlı kişiselleştirme olanakları sunuyor. Yeni Ford Mustang çok daha kaslı ve atletik bir dış görünüme ve dokunma hissi uyandıran malzemeler ve 12 inçlik dijital ekranla bezenen lüks bir iç mekan ile dikkat çekiyor. Ford Mustang; 10 vitesli otomatik şanzımanla kombine edilen 450 HP gücündeki 5,0 litre hacimli V8 de dahil olmak üzere güçlü motorlarla donatılıyor. Bu motor Mustang'i sadece 4,3 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaştırırken 12,1 lt/100 km tüketim ve 270 gr/km CO2 salınım değerleriyle yüksek verimlilik seviyesi sunuyor. Altı vitesli manuel şanzıman seçeneği, güçlü motorun daha yumuşak, daha hızlı vites küçültmesi için Ford'un yeni vites küçültme teknolojisiyle donatıldı.



Ford Mustang; MagneRide ayarlanabilir süspansiyon, sürüş modu seçimleri ve sabah erken veya gece geç saatlerde sürüş için yenilikçi bir Komşu Modu olarak da adlandırılan sessiz mod sunan yeni Aktif Valf sistemi olmak üzere gelişmiş sürüş teknolojileri ile yollara çıkarken, Yaya algılama özelliğine sahip Çarpışma Önleme Yardımcısı ve Şerit Takip Asistanı da dahil olmak üzere kapsamlı sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğini tesis etme noktasında devreye giriyor.



Ford ayrıca bu yılın başlarında efsanevi Warner Bros filminin 50. yılını kutlamak üzere 5,0 litrelik V8 motora sahip özel bir versiyon lanse etti: Ford Mustang Bullitt.



Güncel haliyle 6'ıncı nesil olarak üretilen Ford Mustang sadece satış liderliği ile değil aynı zamanda Facebook'ta dünyanın en çok beğeniye sahip otomobili olarak sosyal medyada da gücünü ortaya koyuyor.