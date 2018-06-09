Ford Otosan, Türkiye'nin En Değerli Otomotiv Markası!

Türkiye ihracat şampiyonu Ford Otosan, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından açıklanan "Türkiye'nin En Değerli Markaları" listesinde, geçen yıla göre marka değerini yüzde 11 oranında artırarak ilk 10'a giren tek otomotiv markası oldu.

Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, İngiltere'nin en saygın marka araştırma ve değerlendirme kuruluşlarından Brand Finance tarafından 11'incisi gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 100" listesinde en değerli otomotiv markası olarak yer aldı. Üst üste 3. kez Türkiye'nin ihracat şampiyonluğunu sürdüren Ford Otosan, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük 2. sanayi şirketi konumunda bulunuyor. Çalışmaya göre, Ford Otosan'ın marka değeri geçen yıla oranla yüzde 11'lik artışla 878 milyon dolara ulaştı. "Türkiye'nin En Değerli Markaları" listesinde ilk 10'daki tek otomotiv markası olan Ford Otosan, böylece "Türkiye'nin en değerli otomotiv markası" konumunu korudu.

Haydar Yenigün: "Türkiye'nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma vizyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz"



Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Ford Otosan olarak, otomotiv ve taşımacılık teknolojilerinin geleceğinde söz sahibi olmak için yüksek Ar-Ge ve mühendislik gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl gerek üretim gerekse de satış ve ihracat alanında önemli rekorlar kırdık. 2017'de şirketimizi üst üste 3. kez Türkiye'nin ihracat şampiyonluğuna taşırken, otomotiv sektöründe de 7.kez üst üste ihracat liderliğimizi sürdürdük. Elde ettiğimiz bu başarıların sonucunda 'Türkiye'nin En Değerli Otomotiv Markası' olduk. Ford Otosan olarak, 'Türkiye'nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi' olma vizyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz."