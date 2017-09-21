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Ford'dan sıfır faizli eylül kampanyası

İSTANBUL (AA) - Ford, eylül ayı için başlattığı kampanya kapsamında binek ve ticari modellerde "0 faiz" fırsatı ve peşin alım indirimi sunuyor.Şirketin açıklamasına göre, binek araçlarda geçerli "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında...

Ford'dan sıfır faizli eylül kampanyası

İSTANBUL (AA) - Ford, eylül ayı için başlattığı kampanya kapsamında binek ve ticari modellerde "0 faiz" fırsatı ve peşin alım indirimi sunuyor.Şirketin açıklamasına göre, binek araçlarda geçerli "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında...

21 Eylül 2017 Perşembe 13:10
Ford'dan sıfır faizli eylül kampanyası

İSTANBUL (AA) - Ford, eylül ayı için başlattığı kampanya kapsamında binek ve ticari modellerde "0 faiz" fırsatı ve peşin alım indirimi sunuyor.

Şirketin açıklamasına göre, binek araçlarda geçerli "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko alınması durumunda 36 bin lira, 15 ay ve sıfır faiz kampanyası sunan Ford, bu paketten yararlanmayan müşterileri 30 bin lira, 15 ay, sıfır faiz destekli kredi kampanyası bekliyor.

Sıfır faiz kampanyasını tercih etmeyen müşterilere ise yüzde 1 peşin alım indirimi sağlanıyor.

Kuga ve Courier Journey modellerinde 20 bin lira, 20 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası bu ay da devam ederken, "Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında FKasko satın alan müşterilere 20 bin lira, 20 ay, yüzde 0,95 faiz desteği sunuluyor. İsteyen müşteriler, bu ay "Ford Mavi Plan" kampanyası ile C-MAX'e 1099 TL ve Mondeo'ya 1699 TL aylık taksitlerle sahip olabiliyor.

Transit minibüs modellerinde paket kapsamında FKasko satın alınması durumunda 55 bin lira, 12 ay, sıfır faiz kampanyasını bu ay da sürdüren Ford, paketten yararlanmayan müşterilere 50 bin lira, 12 ay, sıfır faizli kredi desteği sunuyor.

Buna ek olarak, eylülde Transit Minibüs Okul Taşıtı modellerinde 50 bin TL, 18 Ay, sıfır faiz destekli kredi kampanyası, Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında FKasko satın alan müşterilere ise 55 bin TL, 18 ay, sıfır faiz kampanyası devam ediyor.

Connect modellerinde paket kapsamında FKasko satın alınması durumunda 36 bin TL, 18 ay, sıfır faiz kampanyası devam ederken, paketten yararlanmayan müşterilere 30 bin TL, 18 ay, sıfır faiz kampanyası sunuluyor. Onu da tercih etmeyenlere ise yüzde 2 peşin alım indirimi sağlanıyor.

Ford Custom, Transit, Courier ve Ranger modellerinde ise paket kapsamında FKasko satın alınması durumunda 24 bin TL, 20 ay, sıfır faiz destekli kredi kampanyası sürerken, bundan yararlanmayan müşteriler için 20 bin TL, 20 ay, sıfır faiz destekli kredi kampanyası sunuluyor.

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Ford
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