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FSM’den geçmenin en ucuz yolu: Gazelle Next Panelvan

Gaz Türkiye, döviz kurundaki artışa rağmen büyük nakit ve takas indirimi sunuyor.

FSM’den geçmenin en ucuz yolu: Gazelle Next Panelvan

Gaz Türkiye, döviz kurundaki artışa rağmen büyük nakit ve takas indirimi sunuyor.

24 Eylül 2018 Pazartesi 13:59
FSM’den geçmenin en ucuz yolu: Gazelle Next Panelvan

FSM’den geçmenin en ucuz yolu: Gazelle Next Panelvan

Rus menşeili Ticari Araç devi GAZ, dövizde yaşanan dalgalanmalara inat hem indirim, hem de kullanım maliyetleriyle rakiplerine göre önemli avantajlar sağlıyor. 

Gaz Türkiye Satış Direktörü Eray Gazioğulları, “Kurdaki artışlara rağmen GAZelle Next ile müşterilere inanılmaz bir fiyat avantajı sunuyoruz. Cummins Motorlu 150 HP Panelvan aracımız 77.055 TL’den, yine aynı motora sahip kamyonet araçlarımızı ise 68.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuyoruz. Araçlarımızın fiyatlarını rakiplerimiz ile mukayese ettiğimizde müşterilerimize en az yüzde 30 avantaj sağlıyoruz. Üstelik 5.000 TL’ye varan nakit ve takas indirimleriyle 3 yıl / 150.000 kilometre garanti de vermekteyiz. GAZelle Next fiyatlarını piyasadaki rakipleriyle kıyasladığınızda ticaretinizi ertelemeye gerek olmadığını göreceksiniz” dedi.
Türkiye ile Rusya arasındaki örnek işbirliği
Gaz Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerde büyük önem arz ettiğini belirten Gazioğulları, “Artan kur maliyetlerine rağmen üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz, müşterilerimize araçları en uygun şartlarla sunarak ticarete destek oluyoruz. Gaz Sakarya tesisleri, Türkiye ile Rusya arasındaki gelişen işbirliğine güzel bir örnek teşkil etmektedir. Gaz Türkiye, Hafif Ticari Araç pazarında önemli pazar payı elde etmeyi hedeflemektedir." diye konuştu.
 
Eray Gazioğulları, ayrıca GAZelle Next Panelvan 11.5 m3 araçlarının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçebilme avantajının olduğunu da sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
GAZGAZelle Next
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