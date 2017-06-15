﻿
Ekonomi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Haziran 2017 Perşembe 16:07

Galatasaray Riva inşaat rantçılarına kurban ediliyor

Spor kulüpleri içerisinde Riva ile en zenginler arasında yer alan Galatasaray, tabiat güzelliğiyle ünlü bölgeyi rantçılara kurban verdi.

Galatasaray Riva inşaat rantçılarına kurban ediliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Galatasaray Riva inşaat rantçılarına kurban ediliyor

İstanbul'da Galatasaray Spor Kulübü, 3. köprü ile birlikte değeri kat kat artan Riva Arazisi'ni sattı. Fema İnşaat-KLV İnşaat İş Ortaklığı'ndan 3 milyar 100 milyon lira taahhüt geldi şirket payı olarak 1 milyar 178 milyon önerildi, Galatasaray'ın payına 942.4 Milyon TL düşecek. 

Ormanlık alan içinde yer alan Riva Tesislerinin yerine ticari lüks konutlar inşa edilecek. Daha önce Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün pembe vaadleriyle Ali Sami Yen stadyumundan olan Galatasaray Spor Kulübü, bu satıştan şimdilik 924 Milyon TL alacağı duyuruldu. Ancak 3 yıl önce eski başkan Ünal Aysal 'Riva'ya ABD şirketi 500 milyon dolar önerdi' sözleri akılları karıştırdı.
Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul'daki Riva arazisi için nihai ihale bugün yapıldı. 

Fema İnşaat-KLV İnşaat İş Ortaklığı ihaleyi kazanırken, ortaklar satış değeri olarak 3 milyar 100 milyon lira taahhüt etti. Şirket payı olarak 1 milyar 178 milyon önerildi. Şirket payının yüzde 20'si Emlak Konut'un, yüzde 80'i ise Galatasaray'ın olacak. Sarı-Kırmızılı kulübün payına 942.4 Milyon TL düşecek
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Galatasaray Riva
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da toplu taşımaya bayram indirimi İstanbul'da toplu taşımaya bayram indirimi
Dünyada sadeve 500 adet üretilecek Dünyada sadeve 500 adet üretilecek
Renault Koleos yenilendi Renault Koleos yenilendi
Bayram tatili için en gözde yerler Antalya ve Bodrum oldu Bayram tatili için en gözde yerler Antalya ve Bodrum...
Marka iletişimine 4 milyon TL harcadı, Türk Döneri'ni dünya markası yaptı Marka iletişimine 4 milyon TL harcadı, Türk Döneri'ni...
Domates'te hormon var diyenlere vali atey püskürdü Domates'te hormon var diyenlere vali atey püskürdü
Yukarı Çık

İstanbul'da toplu taşımaya bayram indirimi
İstanbul’da bayram süresince toplu taşıma ücretleri yüzde 50 ucuzladı

Haberi Oku