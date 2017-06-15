Galatasaray Riva inşaat rantçılarına kurban ediliyor

İstanbul'da Galatasaray Spor Kulübü, 3. köprü ile birlikte değeri kat kat artan'ni sattı. Fema İnşaat-KLV İnşaat İş Ortaklığı'ndan 3 milyar 100 milyon lira taahhüt geldi şirket payı olarak 1 milyar 178 milyon önerildi, Galatasaray'ın payına 942.4 Milyon TL düşecek.Ormanlık alan içinde yer alannin yerine ticari lüks konutlar inşa edilecek. Daha önce Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün pembe vaadleriyle Ali Sami Yen stadyumundan olan Galatasaray Spor Kulübü, bu satıştan şimdilik 924 Milyon TL alacağı duyuruldu. Ancak 3 yıl önce eski başkan Ünal Aysal 'Riva'ya ABD şirketi 500 milyon dolar önerdi' sözleri akılları karıştırdı.Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul'daki Riva arazisi için nihai ihale bugün yapıldı.Fema İnşaat-KLV İnşaat İş Ortaklığı ihaleyi kazanırken, ortaklar satış değeri olarak 3 milyar 100 milyon lira taahhüt etti. Şirket payı olarak 1 milyar 178 milyon önerildi. Şirket payının yüzde 20'si Emlak Konut'un, yüzde 80'i ise Galatasaray'ın olacak. Sarı-Kırmızılı kulübün payına 942.4 Milyon TL düşecek