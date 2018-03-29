Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114845
ALTIN
168.001
DOLAR
3.9436
STERLİN
5.5268
EURO
4.8469
Khimki Moskova 64-73 Fenerbahçe Doğuş
Khimki Moskova 64-73 Fenerbahçe Doğuş
Galatasaray'da anlamlı ziyaret
Galatasaray'da anlamlı ziyaret
Galatasaray Kulübünden vergi kanunu teşekkürü
Galatasaray Kulübünden vergi kanunu teşekkürü
Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu
Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler...
Otomobil sporlarındaki en küçük Türk sporcu piste çıkıyor
Otomobil sporlarındaki en küçük Türk...

Galatasaray, sermaye artırımından 163,8 milyon TL nakit girişi sağladı

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar: - "Şirketimizin sermaye artırımından elde ettiği toplam brüt fon 433 milyon 882 bin 4,20 TL olmuştur"

Galatasaray, sermaye artırımından 163,8 milyon TL nakit girişi sağladı

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar: - "Şirketimizin sermaye artırımından elde ettiği toplam brüt fon 433 milyon 882 bin 4,20 TL olmuştur"

29 Mart 2018 Perşembe 18:25
Galatasaray, sermaye artırımından 163,8 milyon TL nakit girişi sağladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, gerçekleştirdiği sermaye artırımında 432 milyon TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, toplam 163,8 milyon lira nakit girişi sağlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin 108 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 432 milyon TL bedelli artırılarak 540 milyon TL'ye artırılması işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Artırılan 432 milyon lira sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (7 Mart-21 Mart 2018) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 160 milyon 542 bin 599,69 TL ve kalan payların 26-27 Mart 2018 tarihlerinde, 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışından 3 milyon 234 bin 864,08 TL olmak üzere toplam 163 milyon 777 bin 463,77 TL nakit girişi sağlanmıştır. Buna ek olarak, ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği, şirketimize aktardığı sermaye avansının 270 milyon 104 bin 540,43 TL'lik kısmının mahsup edilmesi suretiyle sermaye artırımına katılmıştır. Sonuç olarak, şirketimizin sermaye artırımından elde ettiği toplam brüt fon 433 milyon 882 bin 4,20 lira olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İhracatçının büyümeye pozitif katkısı artarak devam edecek'
'İhracatçının büyümeye pozitif katkısı artarak devam edecek'
Microsoft yeniden yapılanıyor
Microsoft yeniden yapılanıyor
Yunanistan'a geçişler için yeni vize ofisleri açılacak
Yunanistan'a geçişler için yeni vize ofisleri açılacak
Trump'tan Amazon'a eleştiri
Trump'tan Amazon'a eleştiri
Bakan Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi
Bakan Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi
'İngiltere’den Türkiye tatili için güçlü talep var'
'İngiltere’den Türkiye tatili için güçlü talep var'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu: Büyüme vatandaşın ne aşına ne de işine yansımadı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu: Büyüme vatandaşın ne aşına ne de işine yansımadı
Dolar/TL düşüşe geçti
Dolar/TL düşüşe geçti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim