GAP seracılıkta da umut veriyor

ŞANLIURFA (AA) - Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) hayata geçirilmesiyle her alanda değişim ve gelişimin yaşandığı bölgede, jeotermal enerji sayesinde seracılığın da geliştirilmesi amaçlanıyor.

Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden GAP ve hükümetin son yıllarda verdiği teşvikler sayesinde başta tarım olmak üzere bölgede, seracılık da önemli ölçüde ilerledi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ), Harran Ovası'ndaki Karaali bölgesinde, bir köylünün arazisinde jeotermal su kaynağı bulunmasının ardından seracılık faaliyetlerini diğer kentlerde de yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Karaali bölgesinde yeni kuyularla iki bin dönümlük yeni sera alanı açılması, Adıyaman, Batman ve Şırnak'ta da yürütülecek çalışmalarla Güneydoğu'nun Türkiye'nin sera bölgesi yapılması hedefleniyor.

GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP'ın merkezi konumundaki Şanlıurfa'nın Karaali bölgesinde çıkartılan jeotermal su kaynağının seracılıkta değerlendirildiğini söyledi.

Seracılığın katma değeri çok yüksek olduğunu vurgulayan Karahocagil, bu anlamda bölgenin potansiyelini tespit etmek adına proje geliştirdiklerini ve bölgedeki hemen her alanı incelediklerini anlattı."İki bin dönüm yeni sera oluşturmayı amaçlıyoruz"

Karaali bölgesinde jeotermal kaynakları analiz ettiklerini dile getiren Karahocagil, "Karaali'de jeotermal enerji sayesinde uzun süredir seracılık faaliyetleri yapılıyor ama biz burada daha çok sera kurulmasını istiyoruz. Bu anlamda Şanlıurfa Valiliği ve ilgili kurumlarla yeni kuyuların açılması çalışmamız oldu. Bu projeyi gerçekleştirmek için ödenek arayışı içerisindeyiz. Ödeneği bulur bulmaz bu çalışmayı paydaşlarımızla birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

Karahocagil, Karaali'nin bu konuda etkin ve verimli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bölgemizde sıcaklıklar çok düşmüyor. Seracılıkta da önemli olan sıcaklığın 8 derecenin altına düşmemesi. 15 derecenin altına düşmediği durumda da bitkiler strese girmiyor. Seralarımızda sıcak suyu kullanarak ucuz bir sistemle dereceyi 15'in üzerinde tutma imkanımız var. Yoksa kömürle ya da diğer yöntemlerle bunu yapmak çok zor ve çok pahalı. Bu yüzden Şanlıurfa'yı çok şanslı görüyorum. Bu kapsamda çalışma yürütüyoruz. Yeni kuyular açılarak yeni seraların kurulması sağlanacak. İki bin dönüm civarında yeni sera oluşturmayı amaçlıyoruz."

sahalarında seracılık geliştirilecek

Sadrettin Karahocagil, GAP bölgesinde petrol üretim sahalarında da seracılığı geliştirmek istediklerini, önceliklerinin Adıyaman, Batman ve Şırnak olduğunu belirtti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni seracılıkta da iddialı konuma getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Karahocagil, şöyle devam etti:

"Adıyaman, Batman ve Şırnak'ta petrol üretim alanlarımız var ve petrolle birlikte çıkan sıcak su var. Bu sıcak suyun da soğutulduktan sonra geri enjekte edilmesi lazım. Bu soğutma esnasında söz konusu suyun seralarda kullanılmasına ilişkin bir kaç projemiz var. Adıyaman'da seralar oluşturuldu, Batman'da da denemeler oldu. İnşallah bu çalışmaların artırılmasını bekliyoruz. Böylece bölgedeki hem jeotermal kaynaklarımızı hem de çeşitli işlemler sonucu yan ürün olarak çıkan sıcak suyu kullanarak bu anlamda bölgeye seracılık çerçevesinde ciddi bir katkı yapmayı planlıyoruz. Seraların bir diğer güzelliği de istihdama katkısının yüksek olması. Özellikle de kadın istihdamına katkısının olması. Bu açıdan biz seraları bir sosyal araç olarak görüyoruz."