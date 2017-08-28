Garanti okul alışverişinde bonus ve mil kazandırıyor

İSTANBUL (AA) - Eğitim ve kırtasiye harcamalarını Garanti Bankası kredi kartlarıyla yapanlar bonus ve ekstra uçuş mili kazanacak.

Banka açıklamasına göre, eylül ayı itibarıyla okula dönüş heyecanı başlarken, Garanti Ödeme Sistemleri, kredi kartı müşterileri için yine çok özel ve fırsatlarla dolu kampanyalar hazırladı.

kapsamında, Bonus kart sahipleri, 25 Eylül 2017 tarihine kadar, Bonus üyesi iş yerlerinden market, giyim, eğitim ve kırtasiye sektörlerinde yapacakları 100 TL ve üzeri ilk iki harcamada 5’er TL, üçüncü ve dördüncüde 10’ar TL, beşinci ve altıncıda 15’er TL olmak üzere toplamda 60 TL bonus kazanacak.

Miles&Smiles kredi kartı sahipleri ise 24 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, yapacakları her 150 TL ve üzeri market, giyim, eğitim ve kırtasiye alışverişlerinden ekstra 200 mil, toplamda ekstra 2 bin uçuş mili kazanıyor.



