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Garanti üçüncü kez "Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi"nde

- Garanti Bankası, üst üste üçüncü kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin (DJSI) Gelişmekte olan Piyasalar kategorisinde (DJSI - Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index) yer aldı

Garanti üçüncü kez "Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi"nde

- Garanti Bankası, üst üste üçüncü kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin (DJSI) Gelişmekte olan Piyasalar kategorisinde (DJSI - Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index) yer aldı

14 Eylül 2017 Perşembe 12:11
Garanti üçüncü kez

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, üçüncü kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazandı.

Banka açıklamasına göre, Garanti Bankası, üst üste üçüncü kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin (DJSI) Gelişmekte olan Piyasalar kategorisinde (DJSI - Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index) yer alma başarısını gösterdi. 2015'te ilk kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olarak, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerine başarıyla entegre ettiğini kanıtlayan Garanti, çok zorlu değerlendirme süreçlerinden geçerek bu yıl da başarısını tekrar etti.

Kurumsal firmaların dünya çapında sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren en prestijli platformlardan biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi; uluslararası yatırımcıların baz aldıkları önemli bir gösterge özelliğini taşıyor. Şirketler; etik hususlar, yönetişim, finansman faaliyetleri, tüm değer zincirindeki çevresel ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, tedarik zinciri, insan ve çalışan hakları gibi konularda puanlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olan sürdürülebilirlik yaklaşımımızla, bu konuda elde edilebilecek en önemli başarılardan birini tekrar etmekten büyük gurur duyuyoruz. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde üst üste 3. kez yer alan Türkiye'den tek şirket olmamız, Garanti'nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki uygulamalarını dünya standartlarındaki faaliyetlerine entegre ettiğini kanıtlıyor.

Her sene giderek zorlaşan kriterler ve değerlendirme sürecine rağmen gelişmekte olan ülkelerde en iyilerle yarıştığımız Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 2015 ve 2016'daki başarımızı tekrarladık. Bu başarıyı istikrarlı bir şekilde devam ettirmemiz, süreçlerimizi ne kadar doğru yönettiğimizin ve sürdürülebilir bir gelecek için tüm paydaşlarımızla birlikte emin adımlarla ilerlediğimizin de bir göstergesi. Bu endekste yer almanın, paydaşlarımız nezdinde ne kadar büyük değer gördüğünü biliyoruz. 2014 yılından beri BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan Garanti olarak, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı uluslararası boyutta değerlendirmeye devam edeceğiz."

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Dow Jones Sürdürülebilirlik EndeksiGaranti Bankasıüst üste üçüncü Kez
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