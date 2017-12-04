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Garanti'den KOBİ'lere kredi fırsatı

- KOBİ şahıs işletmeleri ve tüzel firmaları, Garanti'den ilk üç ay geri ödemesiz, minimum 10 bin lira için 12 aydan 48 aya kadar vade ve yüzde 1,48'den başlayan faiz oranlarıyla kredi kullanılabilecek

Garanti'den KOBİ'lere kredi fırsatı

- KOBİ şahıs işletmeleri ve tüzel firmaları, Garanti'den ilk üç ay geri ödemesiz, minimum 10 bin lira için 12 aydan 48 aya kadar vade ve yüzde 1,48'den başlayan faiz oranlarıyla kredi kullanılabilecek

04 Aralık 2017 Pazartesi 11:57
Garanti'den KOBİ'lere kredi fırsatı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, KOBİ'lerin yeni yıla daha güçlü hazırlanması amacıyla, üç aya kadar geri ödemesiz dönemli taksitli ticari kredi fırsatı sunuyor.

Banka açıklamasına göre, 31 Aralık'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, ilk üç ay geri ödemesiz, minimum 10 bin lira için 12 aydan 48 aya kadar vade ve yüzde 1,48'den başlayan faiz oranlarıyla kredi kullanılabilecek.

Garanti’nin kampanyasından yararlanabilecek KOBİ şahıs işletmeleri ve tüzel firmaların, aralık ayında kullanacağı kredinin geri ödemesi Mart 2018’de başlayacak. KOBİ'lere yönelik kampanyadan, tarım sektöründe faaliyet gösteren ve çiftçi belgesine sahip müşteriler ve KOBİ firma ortakları yararlanamayacak.

Garanti’nin 3 ay ödemesiz dönemli ve uzun vade fırsatıyla sunduğu kredi sayesinde KOBİ’lerin finansal açıdan 2018’e avantajlı başlaması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, Türkiye ekonomisi için çok önemli bir güç olan KOBİ’lerin ihtiyaçlarına cevap veren ürün ve hizmetlerle, yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Onaran, "Bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanan KOBİ’lerimiz için 3 ay ödemesiz dönemli taksitli ticari kredi kampanyasını tekrarlıyoruz. KOBİ müşterilerimizin, bahara kadar geri ödemesiz şekilde faydalanacakları krediyle, finansal kolaylık sağlıyoruz. KOBİ’lere en büyük katkıda bulunan kurumlardan biri olarak, başta finans olmak üzere ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında olmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Garanti BankasıKOBİ
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