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Garanti'nin kurucusu olduğu ÖRAV'a BM'de özel statü

- Öğretmen Akademisi Vakfı'na (ÖRAV), BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nden Özel Danışmanlık Statüsü verildi

Garanti'nin kurucusu olduğu ÖRAV'a BM'de özel statü

- Öğretmen Akademisi Vakfı'na (ÖRAV), BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nden Özel Danışmanlık Statüsü verildi

16 Eylül 2017 Cumartesi 10:45
Garanti'nin kurucusu olduğu ÖRAV'a BM'de özel statü

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın kurucusu olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından akredite edilerek, "Özel Danışmanlık Statüsü" aldı.

Banka açıklamasına göre, Türkiye’de öğretmenlerin eğitimine odaklanan çalışmalarıyla alanındaki ilk ve tek sivil toplum kuruluşu konumundaki ÖRAV, kuruluşundan bugüne yürüttüğü şeffaf ve sürdürülebilir projeler sayesinde toplumda yarattığı değerle, ECOSOC tarafından uluslararası düzeyde kabul gören bu statüyü elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, eğitimin Garanti Bankası'nın sorumlu bankacılık ilkeleri kapsamında ele aldığı toplumsal programlar stratejisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Kurucusu olarak gurur duyduğumuz, üstlendiği misyonla ülkemizdeki diğer STK’lardan ayrışan ve büyük bir ihtiyaca cevap veren Öğretmen Akademisi Vakfı da, bu stratejimizin en güzel ve somut örneği durumunda.

2008 yılında kurduğumuz ÖRAV’ın, bugüne kadar 150 bine yakın öğretmenin hayatına dokunarak yarattığı değerle uluslararası camiada kabul görmesi, dünya çapında STK’lar arasında en saygın statülerden birine kavuşması bizi fazlasıyla gururlandırdı. ÖRAV, yürüttüğü çalışmaların tüm dünyada tanınmasını sağlayan bu statüyle adeta rüşdünü ispatladı. Bu statünün ülkemiz sivil toplum kuruluşları adına da bir prestij ifadesi olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası ekonomik ve sosyal gelişmelerle ilgili bir forum görevi gören, üye ülkelere ve BM'ye sosyal politika önerileri oluşturan ECOSOC'un BM’de en geniş çerçevede sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği bir platform konumunda bulduğunun altını çizen Erbil, ECOSOC'un Özel Danışmanlık Statüsü verdiği STK’lar, BM tarafından da akredite edildiğini belirtti.

Erbil, şunları kaydetti:

"Bu statü, özel yetkinliğe sahip STK’ların, Birleşmiş Milletlere ve onun organlarına herhangi bir konuda güvenilir uzman bilgisi sağlamasını güvence altına alırken, benzer alanlarda çalışan bölgesel, ulusal ve uluslararası kurumları da bir araya getiriyor. ECOSOC bu statü sayesinde STK'lardan uzman tavsiyesi desteği bulurken, STK’lar da savundukları fikir ve politikalarla yürüttükleri projeleri dünyaya duyurma imkanı buluyor. Danışmanlık statüsü alan STK'lar aynı zamanda, uluslararası anlaşmaları izleme ve uygulama konusunda BM’ye destek verme, BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini geliştirmesi ve örgütün önemli etkinliklerine bilgi katkısı sağlama gibi alanlarda önemli rol üstleniyor."

Anahtar Kelimeler:
ECOSOCGaranti BankasıÖRAV
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