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"Gayrimenkul fonları daha da büyüyecek"

- Albaraka Gayrimenkul Portföy Genel Müdür Yardımcısı Sungurlu: - "Gayrimenkul fonlarının büyüklüğü 800 milyon dolar civarında ve bunun yarısını da bankamız bünyesinde faaliyet gösteren Albaraka Portföy yönetiyor" - "Emeklilik fonlarının bir kısmı 2018 itibarıyla zorunlu olarak gayrimenkul fonlarına yatırım yapacak" - "Gayrimenkul fonlarının emeklilik fonlarıyla daha da büyüyeceğine inanıyoruz"

"Gayrimenkul fonları daha da büyüyecek"

- Albaraka Gayrimenkul Portföy Genel Müdür Yardımcısı Sungurlu: - "Gayrimenkul fonlarının büyüklüğü 800 milyon dolar civarında ve bunun yarısını da bankamız bünyesinde faaliyet gösteren Albaraka Portföy yönetiyor" - "Emeklilik fonlarının bir kısmı 2018 itibarıyla zorunlu olarak gayrimenkul fonlarına yatırım yapacak" - "Gayrimenkul fonlarının emeklilik fonlarıyla daha da büyüyeceğine inanıyoruz"

15 Eylül 2017 Cuma 13:03

İSTANBUL (AA) - Albaraka Gayrimenkul Portföy Genel Müdür Yardımcısı Avşar Sungurlu, gayrimenkul fonları sektörünün 800 milyon dolar büyüklüğe ulaştığını ve bunun yaklaşık yarısının Albaraka Türk bünyesinde yönetildiğini belirterek, "Yakın zamanda oldukça gelişme gösteren gayrimenkul fonlarına 2018 itibarıyla zorunlu olarak emeklilik fonları da yatırım yapacak ve daha da büyüme gösterecek" ifadesini kullandı.

Banka açıklamasına göre, Albaraka Türk'ün sponsorları arasında yer aldığı 4. Islamic Finance News (IFN) Türkiye Forumu gerçekleştirildi. Burada konuşan Sungurlu, Albaraka Türk olarak odaklandıkları noktanın gayrimenkul fonları olduğunu dile getirdi.

Gayrimenkul fonlarının büyüklüğünün 800 milyon dolar civarında olduğu bilgisini paylaşan Sungurlu, şunları kaydetti:

"Bunun yarısını da bankamız bünyesinde faaliyet gösteren Albaraka Portföy yönetiyor. Geçtiğimiz yıllarda birçok yeni finansal ürün ve bunlara ilişkin düzenlemeler gündeme geldi. Bunların bazıları başarılı olurken bazıları ise başarısız oldu. Gayrimenkul yatırım fonları son yılarda dikkati çeken az sayıdaki sermaye ürününden biri olmuştur. Tüm bu süreç içerisinde gayrimenkul fonlarındaki gelişmenin oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Emeklilik fonlarının bir kısmı 2018 itibarıyla zorunlu olarak gayrimenkul fonlarına yatırım yapacak. Fon ihraççılarından bir kısmı bunun için fon ihraç ediyor. Şu anda gayrimenkul fonları gayrimenkul projelerine yatırım yapamıyor. Aslında en karlı alanlardan da maalesef bu nedenle yararlanılamıyor. Bu alanda düzenlemeler yapılabileceğini ve yapılacak bu düzenlemelerle yatırımcılara daha cazip geleceğini düşünüyoruz."

Sungurlu, gayrimenkul fonlarının emeklilik fonlarının büyük bir parçası olmayacağını ve yüzde 10 - 20 aralığında kalacağını tahmin ettiğini belirtti.

Buradaki düzenlemede önemli noktanın emeklilik fonlarının gayrimenkul fonlarına yatırımı ve fonların büyümesini teşvik edecek olması olduğunu aktaran Sungurlu, "Gayrimenkul fonlarının emeklilik fonlarıyla daha da büyüyeceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
AlbarakaAlbaraka Gayrimenkul PortföyAvşar SungurluGayrimenkul FonlarıGenel Müdür Yardımcısı
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