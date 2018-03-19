Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116934
ALTIN
165.584
DOLAR
3.9342
STERLİN
5.4786
EURO
4.8264
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Vida'ya milli davet
Vida'ya milli davet
Atiker Konyaspor evinde kazandı
Atiker Konyaspor evinde kazandı
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'
Trabzonspor sahasında farklı kazandı
Trabzonspor sahasında farklı kazandı

GAZelle Next Panelvan Türkiye’de satışa sunuldu!

GAZelle Next Panelvan 66 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla ve cazip ödeme seçenekleriyle satışa sunuldu

GAZelle Next Panelvan Türkiye’de satışa sunuldu!

GAZelle Next Panelvan 66 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla ve cazip ödeme seçenekleriyle satışa sunuldu

19 Mart 2018 Pazartesi 08:21
GAZelle Next Panelvan Türkiye’de satışa sunuldu!

GAZelle Next Panelvan Türkiye’de satışa sunuldu!

Rusya'da ticari araçların lider üreticisi olan ve dünya çapında 40 ülkeye ihracat gerçekleştiren GAZ Grup, Kamyonet modellerinden sonra  GAZelle Next Panelvan  modelini de Türkiye pazarında satışa sundu. GAZ Grubu'nun Sakarya'daki kendi montaj fabrikasında üretilen GAZelle Next'in 6 versiyonu bulunuyor.

Bunlar azami 3.5 ton taşıma kapasiteli, tek ve çift kabin kamyonetlerin standart ve uzun versiyonları ile gövde hacmi 11,5 m3 ve 13,5 m3 olan iki Panel Van modelleridir.

Mart ayında GAZelle Next Kamyonet modelleri 55.500 TL, Panel Van modelleri ise 30.000 TL’ye 12 ay 0 faiz gibi cazip ödeme seçenekleri ve 66.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.


GAZelle Next, yeni model Cummins ISF  2.8L US dizel motoruna sahip. 2.8 litrelik motor, 150 HP güç üretirken, 330 Nm’lik de tork üretiyor. Yakıt tüketimi ise sırasıyla 60 ve 80 km/saat hızlarında 100 km'de 8.5 / 10.3 litre. GAZelle Next Van’ın garanti süresi ise 3 yıl veya 150 bin kilometre. GAZelle NEXT Van, yüksek manevra kabiliyetiyle en dar sokaklarda bile rahat bir sürüş imkânı sunuyor. 

ÇİFT SALINCAKLI BAĞIMSIZ ÖN SÜSPANSİYON

GAZelle Next'in en önemli yapısal özelliklerinden biri; çift salıncaklı bağımsız ön süspansiyon ile donatılmış güvenilir bir araç olması ve tam yüklü yoğun çalışma koşullarına uygun olarak üretilmiş olması. Kremayerli direksiyona ek olarak, çift güç rezervli fren sistemi, ferah ve konforlu kabin ve süspansiyon, iyi yönlendirme ve üst düzey ergonomi ve konfor sağlıyor. GAZelle Next’te sürüş ve konfora da büyük oranda katkı sağlayan joystick vites, usb çıkışlı dokunmatik dijital ses sistemi gibi ekstra özellikler de kullanıcıya sunuluyor.

ALIRKEN DE, KULLANIRKEN DE YÜZDE 25 KAZANDIRIYOR

GAZ Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel, “GAZelle NEXT en zor koşullarda çalışmak için tasarlanmış dayanıklı, güvenilir ve çok güçlü bir yol arkadaşı. Fiyat-kalite dengesine bakıldığında piyasadaki en iyi tekliflerden birini sunmaktayız. Ayrıca, ülke çapında 13 Bayi ve 27 satış sonrası servis noktasından oluşan bir hizmet ağı kuran şirketimiz müşterilerimize yedek parça ve servis olarak da yüksek düzeyde, kaliteli bir hizmet vermeyi taahhüt etmektedir. Hedefimiz müşterilerimize alırken de kullanırken de %25 maliyet avantajı kazandırmaktır” dedi.

www.gazturkiye.com.tr/
www.instagram.com/GazGrupTurkiye
www.facebook.com/GazGrupTurkiye/
twitter.com/GazGrupTurkiye/

Anahtar Kelimeler:
GAZelle Next KamyonetGAZ GrubuGAZelle Next Panelvan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk şirket Kuveyt’i ABD'ye bağlayacak
Türk şirket Kuveyt’i ABD'ye bağlayacak
Güneş enerjisi ile 300 kişiye iş istihdamı sağlayacak
Güneş enerjisi ile 300 kişiye iş istihdamı sağlayacak
Bakan Tüfenkci Dünya Turizm Fuarı'nı ziyaret etti
Bakan Tüfenkci Dünya Turizm Fuarı'nı ziyaret etti
En fazla ceza finansal hizmet sözleşmeleri için kesildi
En fazla ceza finansal hizmet sözleşmeleri için kesildi
Şirket kurmak kolaylaştı
Şirket kurmak kolaylaştı
30 ülkeden 350'ye yakın iş insanı Bursa'ya geliyor
30 ülkeden 350'ye yakın iş insanı Bursa'ya geliyor
Altın tüm zamanların zirvesinde
Altın tüm zamanların zirvesinde
Hazinenin altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor
Hazinenin altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim