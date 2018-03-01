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Gazprom, Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatını durduruyor

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukraynalı enerji şirketi Naftogaz'la yaşanan anlaşmazlık nedeniyle doğalgaz sevkiyatını durduracağını açıkladı.

Gazprom, Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatını durduruyor

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukraynalı enerji şirketi Naftogaz'la yaşanan anlaşmazlık nedeniyle doğalgaz sevkiyatını durduracağını açıkladı.

01 Mart 2018 Perşembe 21:19
Gazprom, Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatını durduruyor

MOSKOVA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom’un bugünden itibaren Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatını durduracağı bildirildi.

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Medvedev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz ile doğalgaz sevkiyatına ilişkin anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Naftogaz’ın mart ayı doğalgaz sevkiyatları için yaptığı ödemenin geri gönderildiğine işaret eden Medvedev, “Dolayısıyla 1 Mart’tan itibaren Naftogaz’a doğalgaz temin edilmeyecek.” dedi.

Merkezi Stockholm’de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi, dün verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Naftogaz lehine sonuçlandırmıştı.

Gazprom’un Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom’un Naftogaz’a 2,56 milyar dolar ödeme yapması kararını vermişti.

Poroşenko’dan “Gazprom” talimatı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus enerji şirketi Gazprom’un, Ukrayna enerji şirketi Naftogaz’a borcunu ödememesi halinde varlıklarının rehin alınması gerektiğini bildirdi.

Poroşenko, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Gazprom’un provoke edici bir şekilde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararını yerine getirmemeye hazırlandığına yönelik açıklama yaptığını belirtti.

Poroşenko, "Eğer Gazprom medeni kurallara uygun olarak mahkemenin kararını yerine getirmeyi düşünmüyorsa o zaman biz New York sözleşmesine göre tüm yasal araçları kullanacağız. Yasa ve uluslararası kurallar, Rusya ile diğer anlaşmazlıklarda olduğu gibi Ukrayna’dan yanadır." dedi.


Gazprom'la ilgili anlaşmazlık konusunda kurum ve kuruluşlara acilen toplanma talimatı veren Poroşenko, “Eğer Gazprom bu parayı ödemezse, Naftogaz, Gazprom’un varlıklarını rehin almaya çalışmak zorundadır ve bu kararların uygulanmasını sağlamalıdır. Bizim yeteri kadar varlığımız var.” ifadelerini kullandı.

Poroşenko ayrıca Ukrayna’da geçen yıl kısıtlamaya tabi tutulan Rus bankaları Sberbank, VTB, BM Bank, Prominvestbank ve VS Bank’a yönelik yaptırımların uzatılacağını bildirdi.

Merkezi Stockholm’de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi, dün verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Naftogaz lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom’un Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom’un Naftogaz’a 2,56 milyar dolar ödeme yapması kararını vermişti. Rus enerji şirketi Gazprom’un bugünden itibaren Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatını durduracağı bildirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
DoğalgazEnerjiGazpromNaftogaz
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