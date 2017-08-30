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Gazprom'un net karı yüzde 80 düştü

Rus enerji şirketi Gazprom'un net karı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 azalarak 48 milyar rubleye geriledi.

Gazprom'un net karı yüzde 80 düştü

Rus enerji şirketi Gazprom'un net karı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 azalarak 48 milyar rubleye geriledi.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 11:23
Gazprom'un net karı yüzde 80 düştü

MOSKOVA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom'un net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 azalarak 48 milyar rubleye geriledi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ikinci çeyreğinde şirket gelirleri geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 4,5’lik artışla 1 trilyon 400 milyar rubleye çıktı.

Söz konusu dönemde şirketin net karı ise yüzde 80 azalarak 48 milyar rubleye (yaklaşık 817 milyon dolar) düştü.

Açıklamada, döviz kurlarındaki değişim nedeniyle şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde 140 milyar ruble kayba uğradığı belirtilirken, şirketin net borcunun ise bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 19’luk artışla 2,9 trilyon rubleye yükseldiği kaydedildi.

Gazprom, bu yılki doğalgaz üretimini geçen yıla göre yüzde 2,7 daha artırarak 430,4 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

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Ekonomi
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