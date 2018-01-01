Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115333
ALTIN
158.752
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1182
EURO
4.5472
Yedek kulübesinin golcüleri
Yedek kulübesinin golcüleri
Takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz
Takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz
Medipol Başakşehirli İnler: Başakşehir'in Türkiye'de 1 numara olacağına gönülden inanıyorum
Medipol Başakşehirli İnler: Başakşehir'in Türkiye'de...
Süper Lig'de goller son dakikalarda geldi
Süper Lig'de goller son dakikalarda...
Rockets iki uzatmada kazandı
Rockets iki uzatmada kazandı

Gençler 'yüzü'nden memnun değil

Dış görünüşe verilen önem ve sosyal medyada fotoğraf paylaşımının artmasıyla daha güzel ya da yakışıklı görünmek isteyen gençler, yüz estetiğine yöneliyor.

Gençler 'yüzü'nden memnun değil

Dış görünüşe verilen önem ve sosyal medyada fotoğraf paylaşımının artmasıyla daha güzel ya da yakışıklı görünmek isteyen gençler, yüz estetiğine yöneliyor.

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:28
Gençler 'yüzü'nden memnun değil

İSTANBUL - ELİF FERHAN YEŞİLYURT

Dış görünüşe verilen önem ve sosyal medyada fotoğraf paylaşımının artmasıyla daha güzel ya da yakışıklı görünmek için yüz estetiğine başvuran gençlerin sayısı giderek yükseliyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Genel Başkanı Reşat Bahat, Türkiye'de estetik sektörü büyüklüğünün 1 milyar lira olduğunu belirtti.

Cerrahi olmayan müdahalelerde ciddi artış olduğunu belirten Bahat, şunları kaydetti:

"En sık operasyonlar yüz bölgesine yapılıyor. Kırışıklık, göz kapağı düşüklüğü, göz altı torbaları, alın ve yüz germe, dudak dolgusu müdahaleleri yapılıyor. Bunların dışında göğüs ve burun için ciddi talepler var. En çok kadınlar estetik yaptırıyor ama erkeklerde de ciddi talep artışı söz konusu. İnsanların beğenileri zaman içerisinde değişebilir. Artık daha metroseksüel erkekler görüyoruz, daha şehirli nüfusumuz var. Belki bir eleştiri olacak ama iç derinlik azaldıkça görünüm daha çok kıymet kazanıyor herhalde... Gençler yüzleriyle oynamayı fazla seviyor. Kimse yaratıldığı gibi olmaya razı değil."

"Genç nüfusun estetiğe olan talebi yüksek"

Reşat Bahat, estetik yaptırma yaşının gittikçe düştüğünü vurgulayarak, eskiden insanların, yüzlerinde yaşının izleri belli olduğunda bu yola başvurduğunu ancak şimdi botoksun, dolgunun uygulama kolaylığından ve yaygınlaşmasından dolayı genç nüfusun estetiğe olan talebinin yüksek olduğunu söyledi.

Bahat, estetiğin kamu hastanelerinde özel hastaneler kadar yapılmadığını belirterek, "Neticede SGK'nın karşılamadığı hizmetler... Kamu hastanesine de gitse, özel hastaneye de gitse kişi para verecek. İnsanlar saklamak da istiyor. Estetik talebinin cerrahi kısımlarının neredeyse tamamını hastaneler ya da cerrahi merkezleri karşılıyor ama onun dışındaki botoks, dolgu gibi bazı işlemler, özel hastaneler veya cerrahi merkezlerinin dışında yapılıyor." şeklinde konuştu.

"Estetikte Avrupa ülkelerinden iyiyiz"

OHSAD Genel Başkanı Bahat, estetik için yurt dışından "müthiş" bir talep olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin estetik turizminde patlama düzeyinde artış var. Çok yetenekli arkadaşlarımız var. Sağlık Bakanlığı da artık bu işi merdiven altı yapanların üzerine gidiyor. Son 5 yıl içerisinde estetik turizminde patlama oldu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Körfez ve Avrupa ülkelerinden estetik için Türkiye'ye gelenler olduğunu anlatan Bahat, "Estetikte kalite olarak bizimle sadece Fransa yarışabilir. Onun dışında bütün Avrupa ülkelerinden iyiyiz. Fiyat olarak da uygunuz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizmde 2018 hedefi 2014 rakamlarını yakalamak
Turizmde 2018 hedefi 2014 rakamlarını yakalamak
Çalık, 6 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor
Çalık, 6 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor
Çalık, 6 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor
Çalık, 6 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor
Bakan Arslan'dan 'Doğu Ekspresi' açıklaması
Bakan Arslan'dan 'Doğu Ekspresi' açıklaması
Zorunlu trafik sigortasında azami primler arttı
Zorunlu trafik sigortasında azami primler arttı
Borsa liginde 2017'nin tek kazandıranı Beşiktaş
Borsa liginde 2017'nin tek kazandıranı Beşiktaş
Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı' uygulama başlıyor
Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı' uygulama başlıyor
ASELSAN 6,5 milyar liralık sipariş aldı
ASELSAN 6,5 milyar liralık sipariş aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim