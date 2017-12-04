Gersan Elektrik'ten Tesla ile yeni iş ilişkisi açıklaması

İSTANBUL (AA) - Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ ile Tesla Motors Netherlands B.V. ("Tesla") arasında tek taraflı gizlilik sözleşmesi imzalandı.

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Söz konusu sözleşme gereği, Tesla ile şirketimiz arasında, AC/DC elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek için imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Tesla'nın bu amaçla sadece kendi teknolojisi, üretimi, planlamaları ve operasyonları ile ilgili gizli veya özel bilgileri açıklayabileceği bildirildi.