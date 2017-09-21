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GİB'den yeniden yapılandırmada 2. taksit hatırlatması

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2. taksit ödemelerinin 2 Ekim akşamına kadar yapılacağı bildirildi.

GİB'den yeniden yapılandırmada 2. taksit hatırlatması

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2. taksit ödemelerinin 2 Ekim akşamına kadar yapılacağı bildirildi.

21 Eylül 2017 Perşembe 11:55
GİB'den yeniden yapılandırmada 2. taksit hatırlatması

ANKARA (AA) - Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB), internet sitesinde yer alan duyuruda, 7020 sayılı kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksidin süresinde ödenmesinin şart olduğu hatırlatıldı.

Duyuruda, "Bu nedenle, yapılandırdığınız borçların 2. taksit ödemelerini 2 Ekim akşamına kadar yapmayı unutmayın. Ödemelerinizi, www.gib.gov.tr internet sayfamızdan, anlaşmalı bankalardan, vergi dairelerinden yapabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilen duyuruda, muhtemel yoğunluk sorunlarıyla karşılaşmamak için ödeme işlemlerinin son günlere bırakılmaması uyarısında bulunuldu.

Muhabir: Zeynep Akyıl

Anahtar Kelimeler:
EkonomiGİBTaksitYeniden Yapılandırma
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