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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: Türkiye'de fipronilli yumurta tespit edilmedi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, şu ana kadar Türkiye'de fipronilli yumurta tespit olayı olmadığını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: Türkiye'de fipronilli yumurta tespit edilmedi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, şu ana kadar Türkiye'de fipronilli yumurta tespit olayı olmadığını söyledi.

07 Eylül 2017 Perşembe 13:57
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: Türkiye'de fipronilli yumurta tespit edilmedi

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Polatlı'da düzenlenen Ankara Tarımsal Sulama Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, suyun, yaşamın vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek, suyu ve toprağı yanlış kullanan toplumların tarih sahnesinden silinip gittiğini söyledi.

Sulamanın uygun yapılmaması halinde, çoraklaşmayla mevcut arazilerin üretim dışı kalmasının kaçınılmaz olacağına işaret eden Fakıbaba, "Bazı yıllar tekrar eden kuraklık ve su sıkıntısı ülkemizin pek çok bölgesinde tarımsal üretimi sınırlayan en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle gerek Bakanlığımız gerekse Orman ve Su İşleri Bakanlığı, sulama yatırımlarına büyük önem vermektedir. Başlıca hedefimiz, etkin bir sulama ve verimlilik için toprağı suyla çiftçiyi bilgiyle buluşturmak olacaktır." diye konuştu.

"Türkiye'de fipronilli yumurta tespit edilmedi"

Çalıştayın ardından gazetecilerin "fipronilli yumurta" iddialarına ilişkin sorularını yanıtlayan Fakıbaba, Batı'daki ajansların Türkiye'de de bu yumurtalardan çıktığını söylediklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ben bir hekim olarak insan sağlığının ne kadar önemli olduğunu bilen bir kişiyim. En ufak şüphem olmuş olsa size söylerim. Yarın ne olur onu bilemeyiz. Bizim bildiğimiz tek şey var, bu sofralık yumurtalarda oluyor, biz zaten bunu ihraç ediyoruz. Yıllık ihracatımız 248 milyon dolar. Bizim aldığımız yumurta, ana damızlık yumurta ve civciv üretmek için. Bunların da kontrollerini yapıp ülkeye ona göre alıyoruz. Kontrollerimizi elden bırakmış değiliz, yapıyoruz ve şu ana kadar fipronilli yumurta tespit olayı olmamıştır. Tabii Batı'da yumurta sektörü zor durumda, bu sektöre sürülen leke gibi sanki Türkiye’yi de içine katarak ekonomik olarak vurmaya çalışıyorlar gibi geliyor bana. Biz, kontrolümüzü elden bırakmıyoruz."

Türkiye'nin ihraç ettiği yumurtalarda da sıkıntı olmadığını vurgulayan Fakıbaba, "İthal ettiğimiz yumurtalar da damızlık yumurta; civciv üretiyoruz. Civcivden sonra yumurta elde ediyoruz. Bunlar da devamlı bizim kontrolümüz altında. Şu ana kadar yapmış olduğumuz araştırmalarda herhangi bir fipronil maddesine rastlanmadı. Bir hekim olarak ciddi ve samimiyim, Allah korusun bir şey olmuş olsa en başta ben açıklarım ve vatandaşlara uyarıda bulunurum. İnşallah gelmeyecektir. Bana ulaşan bir bilgi yoktur." diye konuştu.

Muhabir: Mustafa Çalkaya, Deniz Çiçek Palabıyık

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Ekonomi
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