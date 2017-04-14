Gişeler kalkıyor

15 temmuz Şehitler Köprüsü’nden gişeler kalkıyor.Konu ile ilgili açıklamada bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,dedi. Bakan Arslan, 20 Nisan'dan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişeleri kaldırmak ve serbest geçiş sistemini sağlamak amacıyla çalışma başlatacaklarını bildirdi.Bakan Aslan konu ile ilgili şunalrı söyledi.