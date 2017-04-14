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14 Nisan 2017 Cuma 19:54

Gişeler kalkıyor

15 temmuz Şehitler Köprüsü’nden gişeler kalkıyor.

Gişeler kalkıyor
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Gişeler kalkıyor
   15 temmuz Şehitler Köprüsü’nden gişeler kalkıyor.Konu ile ilgili açıklamada bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 20 Nisan'da başlayacağımız serbest geçiş çalışmalarını, 15 Temmuz'da bitirerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 15 Temmuz Şehitler Günü'nde inşallah serbest geçişi sağlamış olacağız." dedi. Bakan  Arslan, 20 Nisan'dan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişeleri kaldırmak ve serbest geçiş sistemini sağlamak amacıyla çalışma başlatacaklarını bildirdi.
    Bakan Aslan konu ile ilgili şunalrı söyledi.”Serbest geçişe yönelik tadilat yaparken, dört gişeden hizmet vereceğiz ki üç şeritten gelen insanlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamadan trafik akışı sağlanmış olsun. Daha sonra da diğer dört gişeyi yer değiştirerek, kaldıracağız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 20 Nisanda başlayacağımız serbest geçiş çalışmalarını, 15 Temmuz'da bitirerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 15 Temmuz Şehitler Günü'nde inşallah serbest geçişi sağlamış olacağız. İnsanlarımız burayı kullanırken bekleme, gecikme yaşamayacaklar. İnsanlarımız tak sistemi ile rahatlıkla seyahatlerini yapacaklar.",
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Anahtar Kelimeler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Gişeler
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