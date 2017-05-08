Goodyear reklamı tepki almaya devam ediyor

Son zamanlarda radyolarda yayımlanan Goodyear reklamına tüketicilerin tepkisi devam ediyor.Reklamda akaryakıtı biten bir aile akaryakıt almak yerine Goodyear bayine gidip lastik alması durumunda 50 TL ve 150 TL değerinde akaryakıt indirimi vermesi tepkilere neden oluyor.Tüketiciler akaryakıtı biten araçlarına alacakları akaryakıtın maksimum sıfır depoya 300 TL civarında akaryakıt alacakları buna karşılık reklamda 4 lastik alana akaryakıt hediye edilmesine tepkili.Hiçbir tüketicinin bu reklama bakarak akaryakıtı biten aracını 300 TL yerine 900-1.200 TL vererek lastik alarak akaryakıt hediyesi kazanmasına sıcak bakmayacağı belirtildi.Bu reklam spotunun bir mizansen olduğunu söyleyen tüketiciler bunun bile itici olduğunu belittiler.Son derece itici olarak algılanan reklamın daha mantıklı olarak tüketiciye anlatılabileceğini belirten tüketiciler firmanın bu reklamını değiştirmesinin satışlarını daha arttıracağını belirttiyorlar.Firma reklamlarında şu mesajı veriyor.Goodyear, tüketicilerine yepyeni bir lastik kampanyası sunuyor. 14 Nisan – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında 16 inç ve üzeri Goodyear marka binek, 4x4, dört mevsim veya yaz lastiği ürünlerinden tek seferde 4 (dört) adet satın alan son tüketicilere 16 inç lastikler için 50-TL, 17 inç ve üzeri lastikleri için 150-TL değerinde Opet Yakıt Kart hediye edilecektir. Goodyear yaz lastiklerinde hediye akaryakıt fırsatını kaçırmayın!