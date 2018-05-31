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Gram altın dolar kurunun etkisiyle düştü

Altının gram fiyatı, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle yaklaşık 205 lira seviyelerinden 185,8 liraya kadar geriledi.

Gram altın dolar kurunun etkisiyle düştü

Altının gram fiyatı, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle yaklaşık 205 lira seviyelerinden 185,8 liraya kadar geriledi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 12:13
Gram altın dolar kurunun etkisiyle düştü

İSTANBUL (AA) - ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian, ABD Başkanı Donald Trump'tan bir hükümlü için af istedi.

Altının gram fiyatı, son günlerde dolar kurunda yaşanan değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket ederken, tarihi zirvesi olan 204,9 liradan 185,8 liraya kadar geriledi.

Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükselirken, 23 Mayıs'ta tüm zamanların zirvesi olan 204,9 liraya kadar çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,50’den 16,50’ye yükseltmesi ve 28 Mayıs Pazartesi günkü sadeleşme adımı sonrası düşüşü ivme kazanan dolar/TL'nin etkisiyle gerileyen altının gram fiyatı, dün 185,8 liraya kadar indi.

Altının gram fiyatı, dün günü 187,9 liradan tamamlarken, yatırımcısına da yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 19 getiri sağladı.

"Gram altında alımlar için 182-178 lira ve 175 lira seviyeleri uygun olabilir"

AA Finans Analisti İslam Memiş, TCMB'nin faiz ve sadeleşme adımı ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra'dan olumlu mesajlar vermesinin dolar kurunda gerilemeye neden olduğuna işaret ederek, dün dolar kurunun 4,4481 lira seviyesini görmesinin etkisiyle altının gram fiyatının da 185,8 liraya kadar gerilediğini anımsattı.

Memiş, kısa vadede hem döviz hem de altının gram fiyatında sert dalgalanmaların devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel piyasalarda belirsizliğin yıl boyunca sürmesini bekliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı tutumu ve tutarsız tavırları, AB ülkelerinde siyasi ve ekonomik krizlerin derinleşmesi bu öngörümüzü destekliyor. Piyasalar sakinleştikten sonra altının gram fiyatında düşüşlerin devam edeceğini görebiliriz. Alımlar için 182-178 lira ve 175 lira seviyelerini beklemek daha uygun olabilir."

"Altının gram fiyatı 174-170 lira seviyelerine kadar gerileyebilir"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da TL'nin son günlerdeki iyi performansının altının gram fiyatında gerilemeye neden olduğunu ifade etti.

Erkan, Merkez Bankası’nın geçen haftaki faiz adımına bu hafta sadeleşmeyi eklemesi, Londra'daki yatırımcı temaslarının olumlu geçmesi ve Merkez Bankası’nın gerektiğinde ilave sıkılaştırma yapmaya hazır olduğunun sinyalini vermesinin TL'nin değer kazanmasında etkili olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gram altın fiyatı 191,60 lira altında kaldığı müddetçe 185,50 lira başta olmak üzere 183,40 lira ve 181,65 lira desteklerine kadar geri çekilebilir. Gram altın fiyatında daha güçlü bir negatif fiyatlama içinse 181,65 lira bölgesi altındaki kalıcı hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu şartla 178,35 lira başta olmak üzere 174,80 lira ve 170,15 lira desteklerine doğru geri çekilmeler olabilir."

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