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GÜBRETAŞ burs başvurusu 26 Kasım'da sona erecek

- Tarım sektöründeki nitelikli insan gücünü desteklemeyi amaçlayan GÜBRETAŞ, ziraat fakültesinde öğrenim gören çiftçi çocuklarına eğitim bursu veriyor

GÜBRETAŞ burs başvurusu 26 Kasım'da sona erecek

- Tarım sektöründeki nitelikli insan gücünü desteklemeyi amaçlayan GÜBRETAŞ, ziraat fakültesinde öğrenim gören çiftçi çocuklarına eğitim bursu veriyor

24 Kasım 2017 Cuma 16:41
GÜBRETAŞ burs başvurusu 26 Kasım'da sona erecek

İSTANBUL (AA) - Tarım sektöründeki nitelikli insan gücünü desteklemeyi amaçlayan GÜBRETAŞ, ziraat fakültesinde öğrenim gören çiftçi çocuklarına eğitim bursu veriyor.

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğrencilerine de verilmeye başlanacak GÜBRETAŞ Eğitim Bursu için 26 Kasım 2017 Pazar gecesine kadar internet üzerinden başvuru yapılabiliyor.

2007 yılından beri lisans düzeyindeki öğrenciler için verilen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'nun kapsamı bu yıldan itibaren genişletildi. Artık ziraat fakültelerinde lisansüstü eğitim gören belli sayıda tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi de bu yıldan itibaren burstan yararlanabilecek.

Başvurularda çiftçi çocuğu olmak ve ziraat fakültesinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümlerinden birine ilk kez bu yıl kayıt yaptırmış olma şartları aranıyor.

Yoğun ilgi gören GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'nda başvuru sonuçları 10 Aralık 2017'de şirketin internet sitesinden açıklanacak.

Anahtar Kelimeler:
Gübretaş
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