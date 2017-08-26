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Gümrük işlemlerini hızlandıracak sertifikaya ilgi artıyor

İthalat ve ihracatçıya yerinde gümrükleme imkanı sunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almaya hak kazanan firma sayısı 123'e yükseldi.

Gümrük işlemlerini hızlandıracak sertifikaya ilgi artıyor

İthalat ve ihracatçıya yerinde gümrükleme imkanı sunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almaya hak kazanan firma sayısı 123'e yükseldi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 13:07
Gümrük işlemlerini hızlandıracak sertifikaya ilgi artıyor

ANKARA (AA) - İthalat ve ihracatçıya yerinde gümrükleme imkanı sunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) almaya hak kazanan firma sayısı 123'e çıktı. Bu yılın ilk yarısında toplam ihracatın yaklaşık yüzde 20'si, ithalatın ise yüzde 23'ü YYS sahibi firmalar tarafından yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15 Ağustos'ta yaptığı düzenlemeyle A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri (OKSB) tek tip olarak verilmeye başlanıldı. Yeni belge sahibi ithalatçı ve ihracatçı firmalar, ithalatta eşyanın muayene ve kontrol edilmediği "mavi hat" uygulaması hariç eski onaylanmış kişi statü belgesinin sağladığı tüm kolaylıklardan faydalanmaya devam edecek.

Düzenlemeyle, YYS belgesi almış ve yerinde gümrükleme izni olan firmalar, mallarıyla ilgili gümrük işlemlerini, bu işlemleri firmaların gümrük idaresi yerine, kendi tesislerinde gerçekleştirebilecek. Söz konusu sertifikaya sahip firmalar gümrük işlemlerini daha az maliyetli ve daha hızlı gerçekleştirebilecek.

Söz konusu statüye sahip firma sayısı bir yıl önce 40'ın altında iken, bugün Bakanlıkça sunulan eğitim ve bilgilendirme seminerlerinin de etkisiyle YYS almaya hak kazanan firma sayısı 123'e yükseldi. Bu yılın ilk altı ayı itibarıyla toplam ihracatın yaklaşık yüzde 20'si, ithalatın ise yüzde 23'ü YYS sahibi firmalar tarafından gerçekleştirildi. 130'un üzerinde firmanın da başvuru ve belgelendirme süreci devam ediyor.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Uluslararası bir statü olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik olan, en az 3 yıldır faaliyette bulunan, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, düzenli kayıt tutan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde kolaylıklar sağlıyor.

Şirketlerin ithal eşyasını doğrudan fabrikaya getirilebildiği veya ihraç eşyasını fabrikadan gümrük sınırına gönderebildiği uygulama, ithalat ve ihracat süreçlerinde gümrük işlemlerindeki süreyi en aza indirmeyi hedefliyor.

Uygulama kapsamında, firmaların, kendi iç kontrolünü yaparak gümrük işlemlerinde eksikliklerini tespit etme ve gümrükte düzeltme yapabilmelerine ilişkin altyapıya sahip olmaları da bekleniyor.

Muhabir: Ayşenur Sağlam

Anahtar Kelimeler:
EkonomiGümrükYetkilendirilmiş Yükümlü SertifikasıYYS
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