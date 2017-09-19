Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Büyümeyi sürekli ve kalıcı hale getirmek istiyoruz

MALATYA(AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen büyümeye ve yoluna devam ettiğini söyledi.

Ekonomik gelişmelerin her geçen gün iyiye doğru ilerlediğini aktaran Tüfenkci, "Hükümetimizin yerinde aldığı tedbirlerle, verdiği teşviklerle, iş dünyasıyla yakın diyalogla zorlukları aştık, aşmaya da devam ediyoruz. Bu yeterli mi? Yeterli değil. İlk çeyrekte yüzde 5,2, ikinci çeyrekte de yüzde 5,1 büyüdük. Üçüncü çeyrekte yüzde 7 ve üzeri, yıl sonunda da yüzde 5'in üzerinde büyüme bekliyoruz. Bu büyümeleri sürekli ve kalıcı hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

"İnsanımıza iş, aş bulmak zorundayız"

Tüfenkci, gençlerin kendilerinden istihdamın artırılmasını istediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de işsizlik rakamları beklenenden az ancak bu işsizlik rakamlarını tek haneli rakamlara veya daha aşağı seviyelere çekmek, insanımıza iş, aş bulmak zorundayız. Üretimi destekleyerek istihdam oranlarını daha yukarıya çekmek zorundayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinin meyvelerini aldık ve bu yılı istihdam anlamında biraz daha iyi geçirmiş olduk. Ancak bunu kalıcı hale getirmemiz lazım. Bu da ekonomiyi büyütmekle, üretimi, hizmet sektörünü büyütmekle olur. Biz de bu yönde çaba sarf ediyoruz."

Çabalarına umut ışığı olan büyüme rakamlarına baktıklarında, olumlu gelişmeler gördüklerini aktaran Tüfenkci, "Sanayi ve hizmet büyümelerine baktığımızda, perakende ticarete baktığımızda, ihracat rakamlarına baktığımızda pozitif anlamda yansılamalar olduğunu görüyoruz. Tarımsal hasılanın ekonomiye pozitif anlamda katkı yapmasıyla yıl sonunu inşallah hedeflediğimizin üzerinde bitireceğiz ve 2018'e çok daha güçlü bir şekilde giriş yapmış olacağız." diye konuştu.

"Türkiye sizi şaşırtmaya devam edecek"

Tüfenkci, yabancı birtakım kuruluşların büyüme rakamlarını çarpıtmaya çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisini psikolojik anlamda çökertmeye çalışanlar yeni bir taktik uyguluyor, uydurma raporlarla. 'Acaba mı, Türkiye şaka mı yapıyor?' diyorlar. Evet, Türkiye sizi şaşırtmaya devam ediyor, etmeye de devam edecek. Çünkü siz objektif olamadınız. Bütün değerlendirmelerini 2016'daki o hain darbe girişiminden sonra subjektif olarak neredeyse 'bu darbe girişimi niye başarılı olamadı' diyecek kadar ileri giderek Türkiye ekonomisinin çökmesi planları üzerine kurmuşlardı ama hükümetimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aldığımız tedbirlerle onları şaşırtmaya devam ediyoruz. Not yükseltmeyi beceremeyenler Türkiye'nin büyümesini hep revize etti, etmeye de devam edecekler."

Muhabir: Volkan Kaşik