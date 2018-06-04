Günde ortalama 25 bin araç tescili yapılıyor

İSTANBUL (AA) - Musab Turan - Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, AA muhabirine araç satışlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Araç satış ve devir işlemlerinin noterliklerde yapılmaya başlandığı 1 Mayıs 2010'dan 31 Mayıs 2018'e kadar olan dönemde 46 milyon 893 bin 675 adet aracın tescil işleminin yapıldığını aktaran Tutar, "Araç tescil işlemlerinin 1 Şubat 2018’den itibaren tümüyle noterliklere geçmesi sonucu Türkiye genelinde 615 tescil şubesinde görev yapan polis memurlarının, esas işlerine dönmeleri ve vatandaşın güvenliği ve asayişi ile ilgili görev yapmalarına olanak sağlandı." bilgilerini verdi.

Noterlerdeki araç tescili yoğunluğunun günden güne arttığını anlatan Tutar, şunları kaydetti:

"Türkiye genelindeki tüm noterliklerde günde ortalama 2 bin 625 adet aracın ilk tescili yapılıyor. İkinci elde ise günde ortalama 22 bin 893 adet aracın tescil işlemi noterliklerde gerçekleşiyor. Araç tescil işlemlerinde en yüksek yoğunluk pazartesi ve cuma günlerinde meydana geliyor. Cuma günleri sıfır araç tescillerinde yoğunluk yaşanırken, pazartesiler ise ikinci elde en yüksek yoğunluğun yaşandığı günler oluyor.

2010 yılında 2 milyon 611 bin 706 olan ikinci el satış ve devir adedi, 2017 yılına kadar katlanarak 7 milyon 468 bin 598’e ulaştı. 2018’in başından mayıs ayı sonu itibarıyla ise 3 milyon 323 bin 647 aracın işlemleri noterliklerde sorunsuz bir şekilde yapıldı." "Satış ve devir işlemleri yapıldığı anda tescil işlemi de sonlanıyor"

Tutar, vatandaş odaklı hizmet hedefi ile yapılan işlemler ile vatandaşların tek bir noktadan, daha hızlı ve güvenli bir şekilde iş ve işlemlerini yapmalarını amaçladıklarını belirterek, "Önceden oldukça zaman alan ilk tescil veya ikinci el araç satış ve devir işlemi şimdi ortalama 10 dakikada tamamlanıyor. Vatandaşlarımız, Türkiye genelindeki bin 931 noterlikten, istedikleri herhangi birine giderek tek bir noktada aynı gün içinde işlemlerini tamamlayarak, tescil belgelerini işlemin yapıldığı anda teslim alabiliyor. Sonuç olarak, noterliklerde satış ve devir işlemleri yapıldığı anda tescil işlemi de sonlanıyor. Günde ortalama 25 bin araç tescili yapılıyor. Önceden oldukça zaman alan işlemler şimdi 10 dakikada tamamlanıyor." ifadelerini kullandı.

"Tescil işlemleri 1 Şubat 2018'de noterlere devredilmişti"

Türkiye Noterler Birliği olarak kazanılan tecrübe çerçevesinde vatandaşlar ve devlet için çözüm üretmek üzere iş birliklerine açık olduklarını anlatan Tutar, şöyle devam etti:

"Teknolojiyi mesleğimiz ile ilgili faaliyetlerde başarılı bir şekilde kullanmamız gerek kamuoyunda gerekse siyasi iradede noterlere güveni arttırdı. Ülkemiz noterleri olarak vatandaşlarımızın hayatına dokunan pek çok konuda görev alıyoruz. Bağımsız, tarafsız, önleyici hukukçu kimliğimizle, vatandaşları bilgilendiriyor, işlem güvenliğini tesis ediyor ve uyuşmazlıkları önlüyoruz. Diğer yandan, iletişim ve bilgi teknolojilerindeki hızlı dönüşüme uyum sağlıyor, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yenilikleri hayata geçiriyor, imza attığımız projeler ile hizmet kalitesini yükseltiyoruz.

Geçmişe dönüp baktığımızda 1 Mayıs 2010'dan bu yana araçların elektronik ortamda satış ve devri noterler tarafından yürütülüyor. İkinci el araç satışının noterliklerce yapılmasına dair değişikliğin doğurduğu memnuniyet ile tescil işlemleri 1 Şubat 2018'de tümüyle noterlere devredilmişti. 1 Şubat 2018’den 31 Mayıs 2018 tarihi dahil 215 bin 255 adet aracın ilk tescil işlemi, 2 milyon 664 bin 606 adet ikinci el aracın da devir ve tescil işlemi noterliklerde yapıldı."

